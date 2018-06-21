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21.06.2018 13:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские врачи спасли младенца весом 370 граммов

Текст: Татьяна Воробьева

Медикам областной детской клинической больницы в Екатеринбурге удалось сохранить жизнь новорожденной девочки, появившейся на свет намного раньше срока и весом всего 370 граммов. Это уникальное событие, говорят специалисты.

Фото: depositphotos.com
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В начале февраля на сроке 23-24 недели (приблизительно шесть месяцев) маму малышки экстренно доставили в областной перинатальный центр и сделали ей кесарево. Реаниматологи, неонатологи, медсестры, специалисты лучевой и функциональной диагностики, клинические фармакологи, офтальмологи и многие другие специалисты объединились, чтобы выходить появившуюся на свет крошечную пациентку.

"Такой мультидисциплинарный подход в сочетании с современными технологиями позволяет нам достигать успеха тогда, когда многие коллеги опускают руки", - считает завотделением Марк Пруткин.

Сегодня - спустя четыре месяца - девочку выписали из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, передает департамент информационной политики губернатора. Она весит уже чуть больше двух килограммов, кушает и быстро набирает вес. Ее родителям еще около года нужно будет плотно заниматься реабилитацией дочки: делать массаж и прочие лечебные процедуры.

Между тем

Раньше срока рождаются примерно семь процентов малышей, в Свердловской области это - около 4 тысяч в год. Примерно полпроцента от этого числа - с весом менее килограмма (в прошлом году в регионе было 267 таких детей).

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