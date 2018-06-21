Россия надеется, что США изменят свое решение о выходе из Совета ООН по правам человека и продолжат работу на этом направлении, несмотря на разногласия с другими членами СПЧ. Такую позицию высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Надеемся, что это решение не окончательное, что США все-таки подтвердят свою приверженность ООН, тем более в таком важном для них направлении, как права человека", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, США считают себя "чемпионами" в этой области, и "если это так, то у них должны быть аргументы, которые позволяют им работать в СПЧ, в том числе с теми, кто продвигает не совсем совпадающие с американскими подходами инициативы или позиции".

Генсек ООН со своей стороны также отметил, что "предпочел бы, чтобы США остались в СПЧ". "Архитектура прав человека - это ключевой инструмент для того, чтобы соблюдать права человека во всем мире. Мы надеемся, что работа продолжится в этой сфере, потому что права человека - это один из основополагающих принципов ООН", - заявил Гутерриш.

Официальное уведомление о выходе США из Совета по правам человека было получено еще 19 июня. Копии этого письма направлены также главе Совета Воиславу Шуцу, председателю Генеральной ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку и Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну. В документе отмечается, что США уведомляют о сложении полномочий и отзывают своего представителя. Таким образом, они не будут принимать участие в июньской и будущих сессиях СПЧ, несмотря на то, что срок их полномочий не истек (это должно было произойти лишь 31 декабря 2019 года). Теперь Генассамблее ООН предстоит выбрать нового члена Совета на оставшуюся часть срока. По словам Шуца, это нужно сделать "настолько быстро, насколько возможно".

Решение США было встречено с недоумением во многих странах мира. Например, официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Майя Косьянчич заявила, что оно "подрывает роль США как защитника демократии в мире".

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов обратил внимание на аргументацию, которую руководство госдепартамента США использовало для объяснения своего шага. По его словам, она вызывает недоумение. "Речь там шла том, что США, мол, не могут работать в одном формате с записными нарушителями прав человека", - отметил Гатилов. Каждый член ООН сам решает, в каких форматах этой организации принимать участие, однако "иначе как лицемерием данное заявление назвать нельзя": "и госсекретарь, и постоянный представитель сказали, что США - чуть ли не эталон соблюдения этих прав, вряд ли с этим согласятся многие страны". "Ни одно государство в мире не свободно от нарушений прав человека, и в США таковые носят массовый и систематический характер", - напомнил Гатилов, добавив, что звучащая из США критика других стран является "избирательной, политически мотивированной и изобилует двойными стандартами".

Нарушения прав человека в Соединенных Штатах носят массовый и систематический характер

В российском постпредстве при ООН отметили, что американцы хотели бы превратить СПЧ в "послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран", несмотря на то, что вся система ООН призвана "служить всем государствам - членам" организации.

Кстати, после столь резкого шага США Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ ООН на 2021-2023 годы. Как заявил пресс-секретарь российского постпредства при всемирной организации Федор Стржижовский, Москва продолжит свою конструктивную работу в Совете, направленную "на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека". "Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру", - подчеркнул он.

Справка "РГ"

Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году. Он заменил собой Комиссию по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Официально членство США в СПЧ должно было завершиться 31 декабря 2019 года. Это был уже второй подряд трехлетний срок участия Соединенных Штатов в составе совета, и они не имели права на переизбрание.