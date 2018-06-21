В четверг депутаты Государственной Думы одобрили в третьем, окончательном, чтении законопроект, устанавливающий порядок зачета времени содержания лица под стражей до вынесения приговора и срока отбывания наказания в виде лишения свободы. Поправки в случае одобрения документа Советом Федерации и после подписания президентом России будут внесены в статью 72 Уголовного кодекса РФ.

В случае наказания судом осужденного в виде лишения свободы, и если в ходе расследования он находился в следственном изоляторе, предлагается засчитывать один день его содержания под стражей за 1,5 дня в исправительной колонии общего режима или воспитательной колонии (для несовершеннолетних).

При назначении наказания с отбыванием в колонии-поселении каждый проведенный в СИЗО день будет засчитан за 2 дня. То есть год в СИЗО вычтет из приговора назначенные судом 2 года колонии-поселения.

А вот для осужденных, которых направят в тюрьмы и исправительные колонии строгого и особого режима, ничего не изменится. По-прежнему расчет будет вестись по формуле "день за день".

Срок в СИЗО также будут учитывать при отбывании других видов наказания.

Так, день в изоляторе будет приравниваться к двум дням принудительных работ, ограничения свободы или ареста; к 1,5 дня в дисциплинарном батальоне, к 3 дням исправительных работ и ограничения по военной службе или восьми часам обязательных работ.

Немаловажно, что новый порядок взаимозачета не распространится на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений. Отсидеть меньше не получится у преступников, осужденных за оборот наркотиков, посягательство на конституционный строй страны, террористическую деятельность и шпионаж.

Старый порядок сохранится и для особо опасных рецидивистов. Он также будет действовать в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или сроком в 25 лет.

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Предлагается также не применять указанный повышающий коэффициент в период нахождения осужденного в штрафном или дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа, либо едином помещении камерного типа в случае применения мер взыскания к осужденным, а также, если осужденный отбывает наказание в строгих условиях в воспитательной и исправительной колониях.

Одновременно законопроект вводит новые правила расчета в случае назначения домашнего ареста на время следствия - приравнивать два дня на дому к одному дню в колонии - вне зависимости от строгости режима.

Пока что в таких ситуациях также используется правило "день за день". Благодаря чему многим "домашним сидельцам" удается избежать колонии, поскольку им проведенное в ходе расследования дома время позднее зачитывается в срок лишения свободы.

Стоит подчеркнуть, что в случае вступления поправок в действие, они будут иметь обратную силу. То есть срок отбывания наказания уменьшится у значительного числа осужденных. По подсчетам экспертов, на свободу раньше срока смогут выйти около 100 тысяч заключенных. Им пересчитают назначенные сроки с учетом времени, ранее проведенного в СИЗО.

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Решение об освобождении по перезачтенному сроку должно приниматься судом. Работники судов будут обязаны прежде запросить из пенитенциарного учреждения сведения о взысканиях осужденного и в случае их отсутствия принять решение об освобождении.

Звонок в редакцию

В четверг в редакцию "Российской газеты" позвонил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников:

" Вы знаете, я хотел бы поблагодарить "Российскую газету". Даже не ожидал такого эффекта от публикации 4 июня о нашем предложении приравнять один день, проведенный подследственным в СИЗО, к полутора дням, проведенным осужденным в колонии общего режима. И заголовок был очень броский: "Отель "Four СИЗО". Когда я докладывал коллегам по Государственной Думе суть предлагаемых нами изменений, то услышал из зала: "Знаем. Уже читали в "Российской газете". Вот это реальная помощь. И не только депутатам. Может быть, главнее другое: это помощь нашим гражданам в получении информации о важных изменениях в законодательстве. Честно говоря, меня очень беспокоит правовая грамотность граждан".

От редакции:

Мы, в свою очередь, поздравили Павла Владимировича с днем рождения и пожелали ему почаще выступать на страницах "Российской газеты". И радовать наших читателей компетентными комментариями по правовым вопросам.