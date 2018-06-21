Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
21.06.2018 21:30
Рубрика: Спорт

Терпеть и рисковать

Экс-лидер атак сборной Ролан Гусев считает, что нашим лучше попасть на Португалию
В 1/8 финала российская сборная сыграет с одной из двух лучших команд группы "B". Скорее всего, это будет один из грандов мирового футбола - Испания или Португалия.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
Голкипер португальцев Руй Патрисиу - один из ключевых игроков своей сборной. Фото: EPA Голкипер португальцев Руй Патрисиу - один из ключевых игроков своей сборной. Фото: EPA
Голкипер португальцев Руй Патрисиу - один из ключевых игроков своей сборной. Фото: EPA

Если бы групповой этап завершился сейчас, то 30 июня в Сочи наши встретились бы с португальцами. Криштиану Роналду и компания набрали после двух туров столько же очков, сколько и испанцы. Одинаковая у них и разница мячей - 4-3. Но испанцы опережают своих соседей за счет меньшего количества желтых карточек - одна против двух. Если по итогам групповой стадии они сравняются и по этому показателю, то ФИФА проведет жеребьевку.

Для капитана испанцев Серхио Рамоса нынешний ЧМ - четвертый в карьере. Фото: Reuters

О том, с кем нашей сборной будет легче в плей-офф, своими мыслями с "РГ" поделился бывший футболист сборной России и ЦСКА, трехкратный чемпион страны, победитель Кубка УЕФА Ролан Гусев, который вот уже несколько лет живет в Испании.

Кто для нас предпочтительнее - Португалия или Испания?

Ролан Гусев: Выбирать не приходится. В плей-офф не будет слабых команд, все это прекрасно понимают. Но я думаю, что для нас предпочтительнее португальцы. У них есть одна суперзвезда - Роналду. А в остальном это не самая сильная сборная. Что касается испанцев, то они сыграннее, опаснее, креативнее.

За сутки до начала чемпионата мира у испанцев сменился главный тренер. О чем подумали в тот момент?

Ролан Гусев: Здесь, в Испании, на это отреагировали очень спокойно. В команде собраны такие звезды, что по-другому и быть не может. Был бы Лопетеги или вот сейчас Йерро - испанцы играли бы в свой футбол.

Какие-то минусы в игре испанцев заметили?

Ролан Гусев: Пока никаких минусов не вижу. Многие говорят, что они действуют монотонно, убаюкивают, что у них нет взрывного футболиста. Но вы посмотрите, как играют против них соперники. Садятся в защиту по десять человек. И по-другому против испанцев нельзя. Чуть раскроешься - и получишь. С ними надо терпеть и рисковать. Они специально убаюкивают, чтобы затем взорваться и решить ситуацию. Весь испанский футбол, что клубный, что сборная, построен на контроле мяча.

Фото: EPA
Число зрителей на матчах ЧМ-2018 превысило миллион

Слишком сильная зависимость от Роналду не вредит порой португальцам?

Ролан Гусев: Нет. Человек забил все четыре мяча своей команды на чемпионате мира, привел ее к победе два года назад во Франции. Роналду решает, берет на себя игру. Так что никаких проблем здесь не вижу. В любой команде, где играют Роналду или Месси, - другие автоматически уходят на второй план. Кстати, я не удивлюсь, если Португалия выиграет чемпионат мира.

А вообще кого считаете фаворитом ЧМ?

Ролан Гусев: Сложно сказать. Сами видите, какие сенсации бывают. Аргентина не может обыграть Исландию, Германия оступилась в матче с Мексикой. Так что все возможно.

Фото: Стритфуд-фестиваль ЧМ-2018 начался в Нижнем Новгороде
Новости чемпионата
Мохамед Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта 21:44
Датский защитник слетал домой к новорожденной дочери во время ЧМ-2018 21:42
Криштиану Роналду еще не решил, где продолжит карьеру 21:39
Дидье Дешам: Поздравляю сборную России с прекрасным стартом 21:35
Сборная России начала подготовку к матчу с командой Уругвая 21:34
Аргентина - Хорватия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:50

Аргентина - Хорватия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:50

В Нижнем Новгороде проходит матч группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Аргентины и Хорватии. Сайт "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры

Число зрителей на матчах ЧМ-2018 превысило миллион 20:49

Число зрителей на матчах ЧМ-2018 превысило миллион 20:49

Число зрителей матчей чемпионата мира по футболу 2018 года достигло миллионной отметки. Миллионный зритель посетил игру второго тура группового раунда между командами Дании и Австралии, которая прошла в Самаре

Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018 20:05

Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018 20:05

Сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа ЧМ. Французы набрали шесть очков в двух матчах и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, а перуанцы потеряли шансы на выход из группы

Дания и Австралия сыграли вничью на ЧМ-2018 17:00

Дания и Австралия сыграли вничью на ЧМ-2018 17:00

Футболисты сборных Дании и Австралии сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России - 1:1. У датчан мяч забил Кристиан Эриксен на 7-й минуте, австралийцы сравняли счет на 38-й минуте с пенальти