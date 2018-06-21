Если бы групповой этап завершился сейчас, то 30 июня в Сочи наши встретились бы с португальцами. Криштиану Роналду и компания набрали после двух туров столько же очков, сколько и испанцы. Одинаковая у них и разница мячей - 4-3. Но испанцы опережают своих соседей за счет меньшего количества желтых карточек - одна против двух. Если по итогам групповой стадии они сравняются и по этому показателю, то ФИФА проведет жеребьевку.

Для капитана испанцев Серхио Рамоса нынешний ЧМ - четвертый в карьере. Фото: Reuters

О том, с кем нашей сборной будет легче в плей-офф, своими мыслями с "РГ" поделился бывший футболист сборной России и ЦСКА, трехкратный чемпион страны, победитель Кубка УЕФА Ролан Гусев, который вот уже несколько лет живет в Испании.

Кто для нас предпочтительнее - Португалия или Испания?

Ролан Гусев: Выбирать не приходится. В плей-офф не будет слабых команд, все это прекрасно понимают. Но я думаю, что для нас предпочтительнее португальцы. У них есть одна суперзвезда - Роналду. А в остальном это не самая сильная сборная. Что касается испанцев, то они сыграннее, опаснее, креативнее.

За сутки до начала чемпионата мира у испанцев сменился главный тренер. О чем подумали в тот момент?

Ролан Гусев: Здесь, в Испании, на это отреагировали очень спокойно. В команде собраны такие звезды, что по-другому и быть не может. Был бы Лопетеги или вот сейчас Йерро - испанцы играли бы в свой футбол.

Какие-то минусы в игре испанцев заметили?

Ролан Гусев: Пока никаких минусов не вижу. Многие говорят, что они действуют монотонно, убаюкивают, что у них нет взрывного футболиста. Но вы посмотрите, как играют против них соперники. Садятся в защиту по десять человек. И по-другому против испанцев нельзя. Чуть раскроешься - и получишь. С ними надо терпеть и рисковать. Они специально убаюкивают, чтобы затем взорваться и решить ситуацию. Весь испанский футбол, что клубный, что сборная, построен на контроле мяча.

Слишком сильная зависимость от Роналду не вредит порой португальцам?

Ролан Гусев: Нет. Человек забил все четыре мяча своей команды на чемпионате мира, привел ее к победе два года назад во Франции. Роналду решает, берет на себя игру. Так что никаких проблем здесь не вижу. В любой команде, где играют Роналду или Месси, - другие автоматически уходят на второй план. Кстати, я не удивлюсь, если Португалия выиграет чемпионат мира.

А вообще кого считаете фаворитом ЧМ?

Ролан Гусев: Сложно сказать. Сами видите, какие сенсации бывают. Аргентина не может обыграть Исландию, Германия оступилась в матче с Мексикой. Так что все возможно.