"Роснефть" готова к росту мирового спроса на нефть

"Роснефть" сможет адекватно отреагировать на рост мирового спроса на черное золото, так как уже сегодня имеет ряд проектов по добыче нефти, как готовых в 2017 году, так и находящихся в высокой степени готовности, об этом сегодня на годовом общем собрании акционеров нефтяной компании сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Он проинформировал собравшихся о том, что по тем проектам, которые имеют крайне высокую конкурентоспособность, общий объем пиковой добычи черного золота превышает 1,7 миллиона баррелей в сутки.

О росте мирового спроса на нефть ряд аналитиков предупреждает уже достаточно давно, отталкиваясь от роста мировой экономики в целом и прогнозируемого роста ВВП в Китае на уровне 6,5 процентов в 2018 году. Впрочем пока последний прогноз Мирового энергетического агентства оставил величину роста спроса не текущей год практически неизменной - в районе 1,4 миллиона баррелей в сутки.