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21.06.2018 17:25
Рубрика: Общество

Рособрнадзор объяснил причину лишения аккредитации "Шанинки"

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере в сфере образования и науки прокомментировала ситуацию с отказом в госаккредитации "Шанинке". А точнее - Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Как пояснили в ведомстве, экспертиза образовательных программ вуза проводилась из-за того, что у него закончился срок действия свидетельства о государственной аккредитации.

- Выявлены несоответствия содержания образовательных программ и качества подготовки студентов требованиям ФГОС, - рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. - В частности, отсутствие необходимого материально-технического обеспечения и квалификации у педагогических работников, нарушение структуры образовательных программ, нарушения в организации практики обучающихся...

В итоге вузу было отказано в государственной аккредитации по нескольким программам: "Психология", "Менеджмент", "Социология", "Политология" и другим. Однако в ведомстве подчеркнули, что устранив нарушения, вуз вправе повторно подать заявление на государственную аккредитацию. Правда, не раньше, чем через год.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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При этом вуз по-прежнему вправе продолжать обучение студентов, но его выпускники получат дипломы не государственного образца, а собственного образца вуза.

Что это значит на практике? При обучении по неаккредитованным программам студентам не гарантирована отсрочка от службы в вооруженных силах РФ по призыву, они не могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре по аккредитованным программам, а также использовать средства материнского капитала для оплаты обучения.

При этом студенты могут воспользоваться правом перевода в другой вуз из списка, предложенного учредителем, с сохранением всех условий обучения. Или же, если захотят, то перевестись в иной вуз самостоятельно. Но в данном случае условия обучения не сохраняются. Остаться в вузе, лишенном госаккредитации, тоже можно.

- Вуз должен организовать процедуру перевода обучающихся в другие вузы, список которых согласован с учредителем, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - Учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Общество Образование

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