Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по фехтованию

В сербском Нови-Саде завершился чемпионат Европы по фехтованию. Неофициальный медальный зачет уверенно выиграла сборная России. Наши спортсмены завоевали на турнире в общей сложности 11 наград, из которых шесть - высшего достоинства, две медали - серебряные и еще три - бронзовые. Второе место в зачете заняли французы (2-2-2), а замкнули тройку итальянцы (1-4-3).

Чемпионами Европы в личном зачете стали рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова. В командных же соревнованиях первенствовали наши шпажистки, рапиристки и саблистки.

"Серебро" в копилку нашей сборной добавил саблист Камиль Ибрагимов, также серебряными призерами европейского первенства стали члены женской команды России по фехтованию на рапирах. "Бронзу" завоевали саблист Дмитрий Даниленко, саблистка Светлана Шевелева и шпажистка Виолетта Колобова.