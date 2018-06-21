Российские художники к ЧМ создали картины на тему футбола

Событие такого масштаба как чемпионат мира по футболу не оставляет равнодушными даже тех, кто, на первый взгляд, к футболу не имеет никакого отношения.

Вдохновившись самой популярной игрой в мире, молодые российские художники из творческого объединения OilyOil создали картины на тему футболу.

В фокусе художников оказалось все, что вызывает ассоциации с футболом - двор с футбольной коробкой, бутсы, любимые герои, мячи, горечь поражения и счастье от победы.