Российские художники к ЧМ создали картины на тему футбола
Событие такого масштаба как чемпионат мира по футболу не оставляет равнодушными даже тех, кто, на первый взгляд, к футболу не имеет никакого отношения.
Вдохновившись самой популярной игрой в мире, молодые российские художники из творческого объединения OilyOil создали картины на тему футболу.
В фокусе художников оказалось все, что вызывает ассоциации с футболом - двор с футбольной коробкой, бутсы, любимые герои, мячи, горечь поражения и счастье от победы.
Франция - Перу - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 17:50
В четверг сборная Франции играет в матче чемпионата мира-2018 с командой Перу. Встреча второго тура группового раунда проходит в Екатеринбурге. "РГ" ведет текстовую трансляцию игры
Дания и Австралия сыграли вничью на ЧМ-2018 17:00
Футболисты сборных Дании и Австралии сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России - 1:1. У датчан мяч забил Кристиан Эриксен на 7-й минуте, австралийцы сравняли счет на 38-й минуте с пенальти
Касильяс предсказал встречу России и Испании в финале ЧМ-2018 16:19
Сборная России имеет шансы дойти до финала домашнего ЧМ, уверен знаменитый в прошлом вратарь сборной Испании Икер Касильяс. При этом он выразил надежду, что соперником россиян в решающем матче станет испанская команда