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Рубрика: В мире

Российский телеведущий погиб в Колумбии

Российский телеведущий Андрей Бородин погиб в Колумбии. Эту информацию подтвердило посольство РФ в южноамериканской стране.

Фото: Depositphotos.com
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"В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина, - приводит РИА Новости сообщение дипмиссии. - По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть".

Известно, что Бородин не вставал на консульский учет в посольстве. Мать телеведущего уже прилетела в Колумбию, чтобы забрать тело сына на родину.

Бородин был начинающим артистом. На его странице в Instagram выложены записи с его участием в телешоу, а также с выступлениями на концертах.

В мире Южная Америка Колумбия

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