Российский телеведущий погиб в Колумбии

Российский телеведущий Андрей Бородин погиб в Колумбии. Эту информацию подтвердило посольство РФ в южноамериканской стране.

"В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина, - приводит РИА Новости сообщение дипмиссии. - По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть".

Известно, что Бородин не вставал на консульский учет в посольстве. Мать телеведущего уже прилетела в Колумбию, чтобы забрать тело сына на родину.

Бородин был начинающим артистом. На его странице в Instagram выложены записи с его участием в телешоу, а также с выступлениями на концертах.