Сбербанк изменит программу лояльности

Сбербанк для стимулирования безналичных расчетов меняет программу лояльности "Спасибо от Сбербанка" с 1 июля. После достижения четвертого уровня программы клиенты смогут обменивать накопленные бонусы на рубли, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сейчас бонусы можно менять только на скидки от партнеров программы - транспортных компаний, ресторанов, отелей, торговых предприятий.

Для того, чтобы зарабатывать бонусы и переходить с одного уровня на другой, клиенты банка должны будут выполнять задания, связанные с безналичными расчетами и использованием банковской карты.