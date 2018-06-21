Строго говоря, победа над Египтом математически не гарантировала команде Станислава Черчесова выхода в 1/8 финала. Потому что существовали абсолютно фантастические варианты иного исхода. Но, передавая репортаж со стадиона "Санкт-Петербург", я умышленно не стал занудствовать и просчитывать, что будет, если Саудовская Аравия обыграет Уругвай со счетом 6:0. На чемпионате мира в России, конечно, сенсаций хватает, однако есть все-таки в футболе вещи, возможные только на бумаге. И после второго выигранного матча нужно было просто радоваться и наслаждаться моментом.

Прекрасно понимали это и сами футболисты сборной. Если на поле после финального свистка они дали волю эмоциям, а потом летели из Петербурга в Москву с широченными улыбками на лицах и в отличном настроении, то уже на следующий день команда вернулась к трудовым будням. Когда Станислава Черчесова на пресс-конференции спросили, планирует ли он дать футболистам выходной после такого успеха, главный тренер сборной строго заявил, что план подготовки нарушать он не собирается. И на чемпионате мира никаких выходных не будет. Так что если кто-то и впал в эйфорию на фоне лучшего в истории сборной России выступления в финальных стадиях чемпионатов мира, то точно не сама сборная России.

Единственное, что в среду игроки себе позволили из излишеств - отведать на ужине по кусочку торта с выложенными на нем ягодами цифрами "1/8" и стрелочкой, символизирующей тот самый выход в данную стадию турнира. Официально он был оформлен как раз после вечерней тренировки, когда завершился матч между Уругваем и Саудовской Аравией. А уже вчера возобновились ежедневные утренние занятия на базе в подмосковном Новогорске. Они продлятся до субботы включительно, после чего команда вылетит в Самару на поединок против Уругвая. Игра, напомним, состоится 25 июня.

Если кто-то и впал в эйфорию на фоне успехов, то точно не сама сборная России

Последние новости из стана сборной касаются сплошь медицинских вещей. Так, по индивидуальной программе занимается Юрий Жирков. К слову, в облегченном режиме защитник готовился и к предыдущему поединку против Египта. А уже после матча, в котором Юрий намертво держал главную звезду "фараонов" Мохамеда Салаха, Станислав Черчесов сообщил подробности. Дело в том, что Жиркова беспокоят боли в голеностопе. И вопрос, сможет ли он сыграть против Уругвая, очевидно, пока открыт.

Другой футболист, не тренирующийся сейчас в общей группе, - Алан Дзагоев. Он, как известно, даже не полетел в Питер, чтобы как можно быстрее восстановиться после повреждения бедра. По сообщениям врачей, динамика у полузащитника положительная.