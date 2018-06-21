Сейм Латвии запретил обучение на русском языке

Сейм Латвии принял 21 июня в окончательном чтении поправки к закону о вузах. Согласно этим поправкам, обучение на русском языке в частных вузах и колледжах окажется под запретом, сообщает латвийский информационный портал Leta.

Министерство образования и науки Латвии предлагает разрешить студентам, обучающимся на русском языке, учиться на нем до конца аккредитации программ обучения. Однако прием новых студентов и школьников на программы, в которых обучение ведется на русском языке, запретят с 1 января 2019 года, если президент республики подпишет поправки в законодательство.

Обучение на иностранном (то есть русском) языке будет доступно лишь по языковым и культурным программам, где "русский язык необходим для достижения целей обучения".

При этом около трети студентов частных вузов в Латвии в 2017 году обучались на русском языке.

В конце марта сейм принял закон, предусматривающий постепенный уход средних школ для нацменьшинств от преподавания на русском языке.

1 мая в Риге прошли акции протеста, связанные с переводом русских школ на латышский язык.