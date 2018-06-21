Сердечники могут получить дополнительные выходные в жару

Граждане, остро реагирующие на жаркую погоду, что часто бывает при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, могут получить дополнительный выходной. Такое предложение было направлено из стен Государственной дымы главе Минтруда Максиму Топилину и главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Как говорится в тексте письма, который есть в распоряжении РИА Новости, работа в жаркие дни наносит серьезный вред здоровью "сердечников", поэтому стоит задуматься о том, чтобы в жаркие дни они могли получить дополнительный выходной.

Впрочем, критерии "жары" в письме не указаны: при каком конкретно превышении температуры над средней для данного дня за многолетний период наблюдений можно будет не выходить на работу, неясно.