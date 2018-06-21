Он говорил о сочетании "Шанхайского духа" (поиск общего при сохранении разногласий) с конфуцианством, в основе которого лежит стремление к гармонии, единству и общему благу. Это именно то, что сегодня необходимо странам - участницам ШОС, полагает старший технический руководитель компании PacMarine Services Consultancy Раджив Сахай. Эгоистичная политика и скрытность ведут к недоверию между странами, добавил он, поэтому акцент господина Си на открытость и избавление от менталитета "холодной войны" - очень важный жест. После саммита, как ожидает Сахай, будут предприняты конкретные шаги по борьбе с терроризмом, устранению пограничных споров и активизации торговли.
По словам генерального секретаря и исполнительного директора Think Tank Foundation Шанхайской академии общественных наук Ли Ихая, Си надеется, что ШОС будет служить новым успешным примером создания общего будущего для всего человечества. Китайский лидер в своей речи предложил конкретные планы - в частности, учебные программы для сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить коллективную безопасность для граждан всех стран. Это необходимое условие для экономического, социального и культурного развития во всем регионе, сказал Ли.
Саммит, прошедший в Циндао с 9 по 10 июня, стал открытием для людей из стран - участниц организации, сказал старший репортер Белтелерадиокомпании (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь) Ян Пашкевич. "Нам нужно сделать что-то для всеобщего блага, - считает он. - Договоренности, достигнутые на саммите, свидетельствуют о том, что наши лидеры понимают это и готовы приложить максимум усилий, проявить всю свою мудрость для реализации намеченных планов".
Аналогичное мнение высказал Гуань Цин, председатель Китайской государственной строительной корпорации (CSCEC), которая за последние два года реализовала более 40 строительных проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов в ряде стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Гуань подчеркнул, что речь господина Си закрепила принципы широких консультаций и совместного вклада в реализацию общих планов, по которым работает ШОС. Эти принципы помогают получить общие выгоды и стать направляющим вектором для деловых практик.
Руководители предприятий также увидели развивающееся взаимодействие между ШОС и инициативой "Один пояс и один путь", цели которых - укрепление связей и расширение возможностей взаимодействия между странами - участницами ШОС.
Александр Машкевич, председатель Евразийской группы из Казахстана, говорит, что его добывающая компания стоит на стыке экономических связей между Китаем и другими членами ШОС и является активным участником инициативы "Один пояс и один путь". Он подчеркнул, что эта инициатива предусматривает воспитание талантов и развитие новых возможностей в Евразии, добавив, что Китай начинает делиться знаниями, разрабатывать технологии и предоставлять кадровые ресурсы на смежные рынки.
Ли из Шанхайской академии общественных наук сказал, что участие в этой инициативе способствует стабильности и процветанию стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества.