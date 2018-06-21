Бизнесмены и представители экспертного сообщества - как китайские, так и зарубежные - единодушно приветствовали конкретные планы по развитию взаимодействия стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, изложенные в речи председателя КНР Си Цзиньпина на восемнадцатом саммите ШОС.

Он говорил о сочетании "Шанхайского духа" (поиск общего при сохранении разногласий) с конфуцианством, в основе которого лежит стремление к гармонии, единству и общему благу. Это именно то, что сегодня необходимо странам - участницам ШОС, полагает старший технический руководитель компании PacMarine Services Consultancy Раджив Сахай. Эгоистичная политика и скрытность ведут к недоверию между странами, добавил он, поэтому акцент господина Си на открытость и избавление от менталитета "холодной войны" - очень важный жест. После саммита, как ожидает Сахай, будут предприняты конкретные шаги по борьбе с терроризмом, устранению пограничных споров и активизации торговли.

По словам генерального секретаря и исполнительного директора Think Tank Foundation Шанхайской академии общественных наук Ли Ихая, Си надеется, что ШОС будет служить новым успешным примером создания общего будущего для всего человечества. Китайский лидер в своей речи предложил конкретные планы - в частности, учебные программы для сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить коллективную безопасность для граждан всех стран. Это необходимое условие для экономического, социального и культурного развития во всем регионе, сказал Ли.

Саммит, прошедший в Циндао с 9 по 10 июня, стал открытием для людей из стран - участниц организации, сказал старший репортер Белтелерадиокомпании (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь) Ян Пашкевич. "Нам нужно сделать что-то для всеобщего блага, - считает он. - Договоренности, достигнутые на саммите, свидетельствуют о том, что наши лидеры понимают это и готовы приложить максимум усилий, проявить всю свою мудрость для реализации намеченных планов".

Китай делится знаниями и кадровыми ресурсами на смежных рынках

Аналогичное мнение высказал Гуань Цин, председатель Китайской государственной строительной корпорации (CSCEC), которая за последние два года реализовала более 40 строительных проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов в ряде стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Гуань подчеркнул, что речь господина Си закрепила принципы широких консультаций и совместного вклада в реализацию общих планов, по которым работает ШОС. Эти принципы помогают получить общие выгоды и стать направляющим вектором для деловых практик.

Руководители предприятий также увидели развивающееся взаимодействие между ШОС и инициативой "Один пояс и один путь", цели которых - укрепление связей и расширение возможностей взаимодействия между странами - участницами ШОС.

Александр Машкевич, председатель Евразийской группы из Казахстана, говорит, что его добывающая компания стоит на стыке экономических связей между Китаем и другими членами ШОС и является активным участником инициативы "Один пояс и один путь". Он подчеркнул, что эта инициатива предусматривает воспитание талантов и развитие новых возможностей в Евразии, добавив, что Китай начинает делиться знаниями, разрабатывать технологии и предоставлять кадровые ресурсы на смежные рынки.

Ли из Шанхайской академии общественных наук сказал, что участие в этой инициативе способствует стабильности и процветанию стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества.