Си Цзиньпин призвал строить общее будущее для всего мира

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал объединить силы со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества, чтобы создать открытую мировую экономику.

10 июня 2018 года Председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры позируют для группового фото во время 18-го саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао провинции Шаньдун. Фото: Сюй Цзинсин / China Daily

В своей речи на пленарном заседании саммита ШОС в Циндао он призвал отказаться от "политики эгоистичности, недальновидности и закрытости". Итогом саммита стало подписание странами-участницами ШОС Циндаоской декларации и совместного заявления о содействии развитию торговли. "Нам нужно соблюдать правила Всемирной торговой организации и поддерживать систему многосторонней торговли, чтобы создать открытую мировую экономику", - подчеркнул Си Цзиньпин.

ШОС была основана в июне 2001 года Китаем, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Ее предшественница, Шанхайская пятерка, включала все эти страны, за исключением Узбекистана, и преуспела в разрешении территориальных споров между ними. В июне 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а член НАТО Турция недавно стала партнером организации по диалогу.

Прошедший саммит предложил новый взгляд на создание более справедливого и равноправного мирового порядка, в основу которого положена всеобщая безопасность и развитие, а также открытое и основанное на взаимовключенности международное сотрудничество для лучшего мирового регулирования. Саммит стал историческим, поскольку в нем впервые в качестве полноправных членов ШОС приняли участие Индия и Пакистан. К ШОС они присоединились в прошлом году.

Си сказал, что, в то время как односторонность, торговый протекционизм и отказ от глобализации принимают новые формы, стремление к сотрудничеству ради взаимной выгоды представляет собой нарастающую тенденцию. На саммите китайский лидер объявил о ряде важных мер по созданию странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества общего будущего. Так, в рамках Межбанковского объединения ШОС Китай создаст целевую кредитную программу на 30 миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов, или 3,5 миллиарда фунтов стерлингов), сказал Си.

Китай предлагает в течение следующих трех лет обучить 2000 сотрудников правоохранительных органов из стран-участниц ШОС, чтобы укрепить их и повысить безопасность. Кроме того, Китай предоставит государствам-членам ШОС 3000 грантов на развитие человеческих ресурсов, сказал Си. Также все страны-участницы ШОС смогут использовать китайский метеоспутник "Фэнъюнь-2".

Организация создала новую модель регионального сотрудничества и внесла новый вклад в развитие и поддержание мира в регионе, сказал Си. Государствам-участникам следует реформировать и улучшать и систему мирового регулирования - работать с другими странами, чтобы выстроить сообщество единой судьбы для всего человечества.

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин на пленарном заседании 18-го саммита ШОС призвал к созданию открытой мировой экономики и отказу от "политики эгоистичности, недальновидности и закрытости". Фото: Лю Сюежень / Синьхуа

В то время как в мире до сих пор существует гегемония, необходим призыв к созданию более справедливого и равноправного мирового порядка, сказал Си, добавив, что более демократический подход в мировых отношениях стал неудержимой тенденцией.

"Шанхайский дух", который выходит за рамки таких устаревших понятий, как столкновение цивилизаций, "холодная война" и подхода "победитель может быть только один", открыл новую главу в истории международных отношений и завоевал признание международного сообщества", - сказал Си.

Во время саммита был ратифицирован пятилетний план по исполнению положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Это совместная программа по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, стратегия по контролю оборота наркотиков и алгоритм действий.

Другие одобренные документы включают положения о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности и охраны окружающей среды и меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и ЮНЕСКО.

Лидеры стран-участниц ШОС также стали свидетелями подписания ряда документов о сотрудничестве в бизнесе, развитии таможенных процедур, туризме и на валютных рынках.

От лица лидеров стран-участниц ШОС Си Цзиньпин сказал на встрече с журналистами, что все стороны согласились укреплять единство и сотрудничество и углублять партнерство, которое будет способствовать миру и реформам, равенству, открытости, взаимовключенности и достижению результатов, выгодных для всех.

10 июня 2018 г. Председатель КНР Си Цзиньпин с лидерами - участниками 18-го саммита ШОС. Фото: У Чжии / China Daily

Заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко сказал, что саммит в Циндао стал самым плодотворным из всех встреч, которые организация провела на сегодня. В дополнение к большому количеству документов о сотрудничестве, подписанных на саммите, секретариат принял во внимание множество хороших предложений от лидеров стран-участниц ШОС, добавил Потапенко: "Теперь мы должны проследить за тем, чтобы они воплотились в жизнь".

Обращаясь к журналистам, Си сказал, что безопасность лежит в основе развития организации. Все стороны будут придерживаться концепции совместной, всеобъемлющей и стабильной безопасности, сказал он, и члены ШОС будут продолжать обмены в сфере контртеррористической разведки, а также совместные действия. "В условиях, когда глобальная экономика переживает трудности и встречает препятствия на пути к восстановлению, когда часто возникают острые региональные и международные проблемы, ни одна страна не может справиться с этим в одиночку или избежать влияния этих факторов", - подчеркнул Си.

Лидеры договорились сохранять авторитет и эффективность правил ВТО и укреплять открытую, взаимовключенную, прозрачную, недискриминационную и основанную на правилах систему многосторонней торговли, добавил он.

Сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и координация стратегий развития тоже будут усилены, а сотрудничество в таких сферах, как бизнес, инвестиции, финансы, связь и сельское хозяйство будет укрепляться, чтобы способствовать упрощению процедур торговли и инвестиций и придать мировой экономике новый импульс, сказал Си.

Лидеры договорились продолжать двустороннее и многостороннее сотрудничество в таких сферах, как культура, образование, наука и технологии, охрана окружающей среды, здравоохранение, туризм, молодежные обмены, медиа и спорт на базе взаимного уважения культурного разнообразия и социальных ценностей. Страны-участницы ШОС также будут противостоять раздробленности в международной торговле и любым формам торгового протекционизма; настаивать на разрешении вопроса Корейского полуострова путем диалога и консультаций; указывать, что стабильное исполнение условий ядерной сделки с Ираном важно, призывать стороны следовать обязательствам и обеспечить полное исполнение условий сделки; подчеркивать, что политический диалог и процесс примирения по инициативе Афганистана являются единственным способом разрешить афганский вопрос; противостоять использованию химического оружия кем бы то ни было, в каком бы то ни было случае, ради какой бы то ни было цели. Лидеры также договорились поддержать проведение Китайского международного импортного ЭКСПО в Шанхае в ноябре.

Ключевые цитаты

- Концепция "Шанхайского духа", которая находится вне таких устаревших понятий, как "столкновение цивилизаций", "холодная война", вне подхода "победитель может быть только один", открыла новую страницу в истории международных отношений и завоевала признание мирового сообщества.

- "Шанхайский дух" - наша совокупная позиция, ШОС - наш общий дом.

- Какой бы трудной ни была дорога, лежащая перед нами, она приведет к блестящему будущему, полному возможностей.

- Сегодня ШОС - это всеобъемлющая организация регионального сотрудничества, которая объединяет гигантские территории и бесчисленное количество людей в мире.