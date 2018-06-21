Новости

На химзаводе под Иркутском произошла утечка неизвестного вещества 09:26
Франция - Перу - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:20
Китай предостерег США от "метода дубинки" в переговорах 09:15
Взносы регионов в ОМС профинансируют из бюджета 09:12
Вейпы попадут под законы для обычных сигарет 09:08
Эквадор: Убежище для Ассанжа в посольстве не может быть вечным 08:55
Представлен седан Volvo S60 нового поколения 08:45
Автокатастрофа в Индии унесла жизни 12 членов одной семьи 08:41
"Роснефть" готова к росту мирового спроса на нефть 08:32
В Братске задержан подозреваемый в убийстве девочки 08:25
Из России во Францию поставлено уникальное оборудование для ИТЭР 08:22
Сердечники могут получить дополнительные выходные в жару 08:06
В России заработает горячая линия по инфекциям за рубежом 07:55
В Новосибирске экстренно сел Boeing из Шереметьево 07:55
При пожаре в пристройке отеля в Москве эвакуированы 53 человека 07:50
Синоптики дали новый прогноз на лето 07:40
Минимальная зарплата в Венесуэле приблизилась к двум долларам 06:55
Пожилой миллионер в Австралии получил 39 лет тюрьмы 06:37
За перевозку наркотиков жителя Шанхая приговорили к смертной казни 05:49
Военные РФ доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска 05:38
ЕС в пятницу введет пошлины на ряд товаров из США 05:21
Четыре машины такси загорелись на открытой парковке в Москве 05:05
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией 04:40
Северная Корея передала США останки 200 американских солдат 04:33
Российский телеведущий погиб в Колумбии 04:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 07:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики дали новый прогноз на лето

Текст: Ирина Жандарова
На этой неделе хоть и были жаркие дни, но впереди нас ждет погода еще жарче, сообщил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Фото: depositphotos.com
Суперкомпьютер спрогнозирует погоду на неделю вперед

"В пятницу будет очень жаркий день. И в июле будет много жарких дней", - рассказал Вильфанд. Погода будет неоднородной в июле и в первой половине августа. "Будут потепления и похолодания, но в среднем температура сложится около и выше нормы на Европейской территории", - отметил он.

При этом на Европейской территории синоптики не ждут повышения пожарной опасности, в отличие от Азиатской части страны. "Сейчас в Забайкалье, Тыве, Хакасии, Амурской области, идут дожди, и пожароопасность в этих районах снижается", - поясняет метеоролог.

Но жаркая сухая погода смещается на север, что может привести к пожарам в этих районах. Например, в Туруханском крае в ближайшие дни воздух прогреется до +31 градуса, что не является рядовым явлением в Заполярье.

Во время школьных балов ожидается резкое ухудшение погоды
Общество В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб
Российский телеведущий погиб в Колумбии
В Совфеде прокомментировали слова Кикабидзе о Советском Союзе