Синоптики дали новый прогноз на лето

На этой неделе хоть и были жаркие дни, но впереди нас ждет погода еще жарче, сообщил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В пятницу будет очень жаркий день. И в июле будет много жарких дней", - рассказал Вильфанд. Погода будет неоднородной в июле и в первой половине августа. "Будут потепления и похолодания, но в среднем температура сложится около и выше нормы на Европейской территории", - отметил он.

При этом на Европейской территории синоптики не ждут повышения пожарной опасности, в отличие от Азиатской части страны. "Сейчас в Забайкалье, Тыве, Хакасии, Амурской области, идут дожди, и пожароопасность в этих районах снижается", - поясняет метеоролог.

Но жаркая сухая погода смещается на север, что может привести к пожарам в этих районах. Например, в Туруханском крае в ближайшие дни воздух прогреется до +31 градуса, что не является рядовым явлением в Заполярье.