СМИ: ОПЕК продлит сделку с другими странами после 2018 года

Страны ОПЕК готовы продлить срок действия глобального соглашения с не входящими в картель странами на период после 2018 года. Такую позицию члены ОПЕК озвучили 21 июня на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, куда входят не состоящие в организации государства.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванного участника заседания. По его данным, позицию продлить сделку за горизонтом этого года поддержал и Иран, но он выступает против корректировки квот в соглашении об ограничении нефтедобычи. Чтобы указать на серьезность своей позиции, иранский министр досрочно покинул заседание комитета в Вене, которое по состоянию на 23.30 мск еще продолжалось.

По данным Bloomberg, на закрытом для СМИ заседании министры стран ОПЕК+ обсуждают четыре варианта восстановления нефтедобычи: на миллион баррелей в сутки, на полтора миллиона и на 1,8 миллиона. Какой четвертый вариант, источник агентства не раскрывает.