Как остановить наплыв мигрантов в Европу, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель смогла спасти свое правительство - по мнению европейского эксперта "РГ", такова истинная цель созванного председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на ближайшие выходные мини-саммита с участием Австрии, Италии, Франции, Греции, Испании и Болгарии.

В распоряжение редакции "РГ" попал черновик соглашения, которое стороны будут пытаться согласовать на саммите. Ключевыми в нем являются три пункта. Первый: "интенсификация сотрудничества с третьими странами, такими как Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Нигер и Тунис", в том числе финансовая поддержка этих стран, которая позволит им задерживать мигрантов на своей территории и противодействовать контрабандистам, нелегально перевозящим беженцев в страны Европы. Второй: защита внешней границы ЕС за счет постепенного наращивания контингента и к 2020 году - "создание на базе FRONTEX эффективной службы Европейской пограничной и береговой охраны, насчитывающей до десяти тысяч человек". В документе поясняется, что это должно "превратить ее в настоящую пограничную полицию ЕС, способную защищать внешние границы, основываясь на своих собственных компетенциях". И, наконец, третий пункт, ради согласования которого Ангеле Меркель придется приложить немало усилий: "Мы будем противодействовать перемещениям новоприбывших по территории Евросоюза, поскольку у них нет права свободно выбирать государство, где подавать прошение о предоставлении убежища".

Как сообщил "РГ" европейский обозреватель немецкой радиостанции Deutsche Welle Томаш Белецки, этот пункт является ключевым для федерального канцлера Германии. "Истинной целью этого саммита является спасение правительства, сформированного федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ее партнер по коалиции - министр внутренних дел ФРГ и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер может принять самостоятельное решение о контроле границ ФРГ, если на саммите Евросоюза не будет представлено адекватное решение миграционной проблемы. За этим может последовать раскол в рядах ХДС/ХСС. Но одного обычного двухдневного саммита 28-29 июня недостаточно для достижения нужных договоренностей, поэтому в грядущие выходные канцлер Германии будет проводить переговоры с Францией и государствами Средиземного моря. Разумеется, никаких решений по перемещению беженцев принято не будет - эта игра уже проиграна, поэтому Меркель сейчас важно сохранить лицо и показать, что она тем не менее предпринимает некие шаги для того, чтобы оградить немцев от дальнейшего наплыва мигрантов. Одним из таких шагов может быть заключение межправительственных соглашений с некоторыми странами ЕС, в частности, с Италией и Австрией, что они будут принимать обратно беженцев, прибывших к ним, но выехавших в Германию. В принципе, в европейском законодательстве изначально было зафиксировано, что беженцы должны ожидать решения по своему запросу на убежище в той стране, в которую они прибыли. Но они все равно не ждут, а едут в Германию, а немецкие миграционные власти не могут отправить их назад без согласия страны, из которой они прибыли. Раньше ФРГ и не просили об этом, но теперь Меркель нужно продемонстрировать принятие неких мер, поэтому она будет пытаться - с поддержкой президента Франции".

Кстати

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о реформе еврозоны, в перспективе способной превратить ЕС в "союз двух скоростей", в котором государства валютного союза в конечном итоге станут "первыми среди равных". Напомним, что речь идет о предложенных Макроном глобальных изменениях, которые подразумевают создание до 2024 года отдельного бюджета, а также должности министра финансов "евролэнда". Как сообщил "РГ" Томаш Белецки, сумма, на которой остановились лидеры Германии и Франции, значительно меньше, чем та, что предлагалась Макроном. "Пока что этот бюджет будет символическим, но я считаю, что системно эти изменения все равно имеют большое значение. Это только начало. Постепенно сумма будет увеличиваться, и союз будет принимать некие очертания", - уверен европейский обозреватель немецкой радиостанции Deutsche Welle. Это решение вызвало негативную реакцию в странах, до сих пор не перешедших на евро. "Меркель отцепила наш вагон от поезда", - написала по этому поводу польская Gazeta Wyborcza.