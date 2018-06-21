Страны ШОС получат новые возможности для инвестиций и торговли

Инициатива "Один пояс и один путь", по мнению экспертов, а также появление новых видов бизнеса будут способствовать укреплению экономических связей между странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества. Они смогут направлять больше ресурсов на развитие железных дорог, торговли, финансовых услуг.

Грузовой поезд готовится отбыть из Сианя в Москву. Доставка груза через Казахстан по дороге длиной 7423 километра займет всего 11 дней - на 30 дней быстрее морских перевозок. Фото: Синьхуа

Новые возможности будут появляться благодаря растущему спросу стран Центральной Азии, Восточной Европы и Южной Азии на инфраструктурные проекты. Приоритетами для этих стран являются устойчивое развитие, урбанизация и индустриализация, добавили эксперты.

В ШОС входят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В этих странах суммарно проживает половина всего населения планеты, и они являются важными участниками инициативы "Один пояс и один путь". Несколько важных проектов было реализовано на территории стран - участниц организации в рамках этой инициативы с 2014 года. Это, в частности, строительство автомобильных магистралей, железных дорог, туннелей и электростанций. Эти проекты улучшают логистику между странами и способствуют развитию торговли среди членов ШОС.

Крупнейший в России контейнерный оператор, компания "Трансконтейнер", с середины июня запускает три состава в неделю для перевозки грузов между городом Иу провинции Чжэцзян и Москвой.

В ответ на растущий спрос на логистику между Китаем и Россией, а также между другими государствами - участниками Шанхайской организации сотрудничества новый грузовой маршрут будет иметь емкость в 50 сорокафутовых контейнеров, рассказал директор по продажам и развитию бизнеса российского грузового оператора Александр Подылов.

Председатель казахской международной добывающей компании "Евразийская группа" Александр Машкевич отметил, что группа обсуждает совместные проекты с китайскими компаниями в Казахстане, воодушевившись быстрыми темпами роста инициативы "Один пояс и один путь". "Наш алюминиевый завод, который является единственным производителем алюминия в Казахстане, был построен в партнерстве с компанией China Nonferrous Metal Mining (Group) Co и является для Китая одним из крупнейших инвестиционных проектов за рубежом,- добавил Машкевич. - Один из новых проектов связан с реконструкцией двух энергоблоков на Аксуской электростанции". Эти проекты, отметил профессор региональной экономики из Пекинского транспортного университета Ван Чжипэн, основаны на стабильной экономике стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, растущем объеме взаимно импортируемых товаров и услуг, а также на быстрой диверсификации многосторонней торговли и инвестиций.

Приоритетами для стран-участниц ШОС являются устойчивое развитие, урбанизация и индустриализация

Согласно официальным данным, объем торговли между Китаем и другими странами - участницами ШОС в 2017 году составил 217,6 миллиарда долларов, что на 19 процентов больше аналогичного показателя 2016 года.

Объем взаимных инвестиций неуклонно растет: прямые финансовые вложения Китая в другие государства ШОС составили 74,2 миллиарда долларов, инвестиции в "обратном направлении" составили 1,09 миллиарда долларов (по состоянию на апрель 2017 года).

Китай также построил 21 зону экономического и торгового сотрудничества на территории стран - участниц ШОС, что помогает увеличивать местную занятость и налоговые доходы.

Стремясь к дальнейшему укреплению связей, Китай и страны - участницы Евразийского экономического союза в мае подписали в Астане соглашение о сокращении торговых барьеров и содействии экономической деятельности.

Как сообщили в министерстве коммерции КНР, экономическое и торговое соглашение включает в себя тринадцать глав: от таможенного сотрудничества, упрощения процедур торговли и прав на интеллектуальную собственность до государственных закупок. Появились и новые темы, среди которых интернет-торговля и рыночная конкуренция.

Евразийский экономический союз был основан лидерами России, Республики Беларусь и Казахстана в мае 2014 года. Соглашение о союзе вступило в силу в 2015 году, когда к блоку присоединились Армения и Киргизия.

В министерстве также отметили, что соглашение нацелено на дальнейшее сокращение нетарифных торговых барьеров, упрощение торговли и создание благоприятных условий для промышленного развития и активизации экономических и торговых связей Китая с Евразийским экономическим союзом и его участниками.

"Несмотря на то, что во многих частях света по-прежнему возникают проблемы с односторонней политикой и торговым протекционизмом, Китай вместе с союзом пяти стран достигли широкого консенсуса в отношении Евразийской экономической интеграции", - подчеркнул профессор экономики Университета Цинхуа Чжоу Шицзянь.