Как сообщается, одноразовые пластмассовые изделия - бутылки, пакеты и другая тара - больше не будут использоваться не только структурами ООН, представленными в республике, но и на совещаниях и мероприятиях, поддерживаемых международной организацией в Киргизии. Следовать той же политике страновая команда организации будет призывать поставщиков услуг и партнеров.
Немногим ранее постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело выступила с обращением к супермаркетам и магазинам республики. Она предложила торговым объектам подписать меморандум, цель которого - прекратить использование в стране одноразовой пластмассовой тары.
Вместе с тем
Страновая группа ООН призвала правительство Киргизии, гражданские и партнерские организации прекратить использование одноразовых пластмассовых изделий на мероприятиях и конференциях, чтобы сократить объем загрязнения природы пластиком.