Структуры ООН в Киргизии отказываются от использования одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает пресс-служба представительства международной организации в КР. Решение объясняется стремлением защитить уникальную природу Киргизии от загрязнения.

Как сообщается, одноразовые пластмассовые изделия - бутылки, пакеты и другая тара - больше не будут использоваться не только структурами ООН, представленными в республике, но и на совещаниях и мероприятиях, поддерживаемых международной организацией в Киргизии. Следовать той же политике страновая команда организации будет призывать поставщиков услуг и партнеров.

Немногим ранее постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело выступила с обращением к супермаркетам и магазинам республики. Она предложила торговым объектам подписать меморандум, цель которого - прекратить использование в стране одноразовой пластмассовой тары.

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Страновая группа ООН призвала правительство Киргизии, гражданские и партнерские организации прекратить использование одноразовых пластмассовых изделий на мероприятиях и конференциях, чтобы сократить объем загрязнения природы пластиком.