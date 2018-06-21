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21.06.2018 08:22
Рубрика: В мире

ООН отказывается от одноразовой посуды

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7596 (133)
Структуры ООН в Киргизии отказываются от использования одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает пресс-служба представительства международной организации в КР. Решение объясняется стремлением защитить уникальную природу Киргизии от загрязнения.
Фото: Евгения Евреинова
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Как сообщается, одноразовые пластмассовые изделия - бутылки, пакеты и другая тара - больше не будут использоваться не только структурами ООН, представленными в республике, но и на совещаниях и мероприятиях, поддерживаемых международной организацией в Киргизии. Следовать той же политике страновая команда организации будет призывать поставщиков услуг и партнеров.

Немногим ранее постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело выступила с обращением к супермаркетам и магазинам республики. Она предложила торговым объектам подписать меморандум, цель которого - прекратить использование в стране одноразовой пластмассовой тары.

Вместе с тем

Страновая группа ООН призвала правительство Киргизии, гражданские и партнерские организации прекратить использование одноразовых пластмассовых изделий на мероприятиях и конференциях, чтобы сократить объем загрязнения природы пластиком.

В мире экс-СССР Киргизия

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