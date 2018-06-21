А вот кто станет лучшим в квартете, решится в очной встрече россиян и южноамериканцев 25 июня. Чтобы опередить уругвайцев, команде Черчесова в этом матче хватит и ничьей.

Если для наших выходить из группы в диковинку и свежесть впечатлений зашкаливает, то Уругвай справился с задачей с видом завсегдатая решающих стадий. Что неудивительно: Луис Суарес со товарищи не пропускают плей-офф уже на протяжении трех чемпионатов мира. Может, поэтому "селеста", как называют уругвайскую сборную на родине, пока ничем особо не впечатлила. Как и россияне, подопечные Оскара Табареса одержали две победы, но добыты они были в совершенно ином стиле. Египтян удалось дожать только на последней минуте основного времени - 1:0. С Саудовской Аравией, которой наши "отгрузили" пять мячей, уругвайским футболистам тоже пришлось повозиться. Мяч, забитый на 23-й минуте Луисом Суаресом, так и остался единственным.

Результатами, особенно в матче с аравийцами, кажется, оказались озадачены даже сами игроки. Да тот же Луис Суарес, ставший первым уругвайцем, забившим на трех чемпионатах мира.

- Немного удивлен тем, как все закончилось, - признался форвард. - Матч получился очень сложным. Конечно, нам есть что улучшать. Сыграли не совсем так, как хотели, но главное, что добились результата. Поэтому сейчас мы просто хотим насладиться тем, что прошли группу на третьем чемпионате мира кряду.

Озабоченность слышалась и в речах наставника уругвайской команды, Оскара Табареса.

- Мы долго не могли создать проблем обороне Саудовской Аравии, не могли забить, - констатировал 71-летний специалист. - Необходимо было искать способ перевести игру на половину поля соперника. Одного гола недостаточно для того, чтобы удержать победу. Я менял игроков, чтобы мы забили еще. Любой навес в нашу штрафную мог обернуться опасным моментом.

По версии лидера "селесты" Эдинсона Кавани, на качество игры повлияла ростовская жара. Отметка термометра не опускалась ниже 30 градусов. "Надеемся, что в матче с Россией ее не будет", - выразил надежду футболист. Придется расстроить Кавани: по предварительным прогнозам, в Самаре, где пройдет матч с Россией, тоже будет жарко.

Такая сборная Уругвая, которую все заранее ставили выше всех команд в группе "А", совершенно не выглядит неуязвимым соперником. Но это, конечно, не значит, что нашим футболистам теперь можно расслабиться. Если верить Табаресу, южноамериканцы на последний матч группового этапа настраиваются очень серьезно.

- Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть, - был неожиданно категоричен рулевой уругвайцев. - У нас есть возможность сыграть против команды-хозяйки чемпионата мира, против команды, которая тоже пробилась в плей-офф и которую будет поддерживать большое количество болельщиков. В матче с Россией мы постараемся улучшить свою игру.

6 мячей забил Луис Суарес в составе сборной Уругвая на чемпионатах мира

Напомним, что на данный момент у сборных России и Уругвая по шесть очков. Согласно регламенту нынешнего чемпионата мира, при равенстве набранных баллов первостепенное значение имеет разница забитых и пропущенных мячей. У россиян она значительно лучше: 8-1 против 2-0 у Уругвая. Это значит, что даже в случае ничейного результата хозяева ЧМ-2018 окажутся выше южноамериканцев и займут первое место в группе "А". Разумеется, первую строчку нашим гарантирует и победа над южноамериканцами.