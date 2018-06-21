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Дело о хищении 1,3 миллиарда рублей из пенсионного фонда "Благовест" Савеловский районный суд Москвы в четверг вернул в прокуратуру.

Как уточнили в пресс-службе суда, после заседания в совещательной комнате, куда удалились судьи для вынесения приговора, было оглашено постановление, в котором записано, что дело необходимо вернуть в прокуратуру для устранения недостатков расследования в рамках статьи 237 УПК РФ. Так что приговор обвиняемым в крупном хищении откладывается.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Напомним, по делу обвиняются бывший владелец контролировавшей фонд фирмы Сергей Шахман, председатель совета директоров Дил-банка Кирилл Салтыков и бизнесмен Александр Блинов. Прокурор в прениях попросил приговорить Шахмана к 6 годам колонии, Салтыкова и Блинова - к 5 годам заключения. Потерпевшее по делу Агентство по страхованию вкладов просит взыскать с обвиняемых 1,3 миллиарда рублей.

Уголовное дело о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве в сентябре 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что деньги из фонда начали исчезать весной 2015 года. Подсудимые Салтыков и Блинов свою вину не признали, утверждая, что действовали по указанию Шахмана. Он же настаивает на своей невиновности, а в последнем слове заявил, что не понимает, в чем его вообще обвиняют.

Сейчас правоохранительные органы проверяют причастность подсудимых Шахмана, Блинова и Салтыкова к краху и хищению средств еще из пяти фондов.

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