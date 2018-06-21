Супругу премьера Израиля обвинили в растрате госсредств

Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху обвиняют в мошенничестве и нецелевом использовании государственных средств.

Женщина, как утверждают прокуроры, могла потратить порядка ста тысяч долларов на заказы дорогих блюд в самых респектабельных ресторанах Иерусалима, которые доставлялись в резиденцию главы правительства. Нарушения были допущены в период с апреля 2009 по март 2013 года, передает телекомпания CNN.

По версии обвинителей, Сара Нетаньяху также израсходовала около 10 тысяч долларов на оплату услуг шеф-поваров. Кроме того, она нанимала официантов для проведения мероприятий частного характера. При этом в финансовых ведомостях данный персонал был представлен в качестве уборщиков.

Жена израильского премьер-министра, впрочем, отрицает свою причастность к инциденту. По словам ее адвокатов, угощения предназначались не только для премьерской четы, но и для служащих резиденции.

Согласно местному законодательству, семья премьера Израиля имеет право заказывать готовую еду в резиденцию. Но только при отсутствии там штатного повара. Однако прокуроры настаивают, что шеф в резиденции главы кабмина все же был.



