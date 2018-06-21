Свыше 100 мероприятий приурочено в Минске ко Дню Независимости

Когда листаешь бесконечно яркую афишу из ста событий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь, чувствуется, что достойным аккомпанементом такому богатству идей и зрелищ может служить только бессмертный шлягер про "Миллион алых роз". А ознакомится со всей предстоящей третьего июля панорамой национального торжества приглашает БЕЛТА, просматривая сайт столичных городских властей.

Прежде всего, все внимание десятимиллионной страны будет приковано к параду войск Минского гарнизона и массовому театрализованному представлению "Мой родны кут" у стелы "Минск - город-герой". В торжественном марше, по сообщению агентства, в этом году будут участвовать более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц боевой техники, 19 пеших и 23 механизированных парадных расчета.

Традиционно в параде примут участие и военнослужащие Союзного государства.

Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов, расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

О масштабах торжеств и гуляний свидетельствуют и бесчисленные концерты творческих коллективов и исполнителей, в том числе, на площадке у Дворца спорта. Праздничная программа пестрит от перечисления торжественных собраний, спортивных соревнований, игровых программ и увлекательных вернисажей.

Не обделены будут жители столицы и гости республики вниманием и щедрых коробейников с застольями, праздничной торговлей в парковых зонах города. А с наступлением сумерек, сообщает агентство, на площадке у стелы "Минск - город-герой" начнется гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма". Планируется, что кульминацией вечерней программы станет традиционная акция "Споем гимн вместе".

Праздничные мероприятия пройдут и во всех административных районах столицы. Состоятся международный турнир по силовому экстриму, первенства по парусному спорту, легкой атлетике, спортивным единоборствам. В парке им. 900-летия Минска пройдет детский велоквест, возле "Чижовка-Арены" - уличные гонки. Также в программе значатся велопробег по памятным местам Минска, квест-игры, мастер-классы, мотопарад "Победа", фестиваль гиревого спорта.

Кажется, что заманчивых предложений больше, чем часового простора для погружения в каждое из них. Так и бывает всегда, когда речь идет о главном торжественном событии государства.

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