"Терминаторы" вооружат "умными" снарядами

Арсенал боевой машины поддержки танков "Терминатор" в ближайшее время пополнится 30-миллиметровыми снарядами с управляемым подрывом.

Работы по созданию соответствующего комплекса вооружения находятся на завершающем этапе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО "Техмаш", велущего российского разработчика и производителя артиллерийских боеприпасов.

Сейчас автоматическая пушка "Терминатора" использует снаряды с обычным контактным взрывателем, срабатывающим при столкновении с преградой. Возможность программируемого подрыва значительно расширит возможности орудия: оно сможет сверху поражать засевшую в окопах пехоту и сбивать беспилотники с ракетами.

Так работают, например, шведские боеприпасы Oerlikon, входящие в боезапас немецких БМП Puma. Снаряды калибра 30 и 35 мм снаряжены готовыми поражающими элементами. Момент подрыва боеприпаса вводится при выстреле программатором, установленным в конце ствола. У цели поражающие элементы разводятся в стороны вышибным зарядом, формируя круговое поле. Таким образом можно уничтожать небольшие воздушные цели и засыпать пехоту градом смертоносных осколков.

Минобороны получило партию из 10 БМПТ "Терминатор" для опытной эксплуатации в войсках. Машины на базе Т-72 предназначены для нейтрализации угроз танкам. Помимо спаренной автоматической пушки "Терминатор" вооружен четырьмя ПТУР, автоматическими гранатометами и пулеметом.