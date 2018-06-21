Топилин объяснил, за счет чего вырастут зарплаты

У работодателей появится больше возможностей для повышения зарплат работникам за счет того, что для них будет законодательно зафиксирован тариф в Пенсионный фонд России на уровне 22 процента от фонда оплаты труда.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

"Раньше он был установлен на уровне 26 процентов, а ставка в 22 процента была льготной, и эта льгота каждый год продлевалась. Бизнес не знал - отменят ее на будущий период или нет. Сейчас появится ясность. И это - сигнал работодателям, что нужно повышать зарплату", - сказал министр.

А повышение зарплат в свою очередь будет способствовать тому, чтобы россияне активнее начали делать пенсионные накопления.

Полную версию интервью читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".