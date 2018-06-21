О том, что ставить вопрос о повышении пенсионного возраста можно будет в конце второго десятилетия этого столетия, было написано еще в 1995 году в постановлении правительства "О мерах по реализации концепции реформы системы пенсионного обеспечения в РФ". И этот прогноз сбылся. Об этом сказал в интервью "РГ" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Он напомнил, что раньше продолжительность жизни была не такой высокой. Так, в 2000 году у мужчин она была в районе 59 лет, а в 2017 году - уже 67,5, то есть увеличилась на восемь с половиной лет. За тот же период у женщин продолжительность жизни увеличилась почти на шесть лет - с 72,3 до 77,6 года. И будет расти дальше.

"К завершению переходного периода, то есть когда пенсионный возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, а для женщин к 2034 году - на 7,64 года и составит 85,3 года", - сказал Максим Топилин. Таким образом, сейчас наиболее подходящий момент для начала постепенного повышения пенсионного возраста и балансировки пенсионной системы, особенно исходя из того, что на одного пенсионера в России приходится менее двух граждан в трудоспособном возрасте.

"Если не сделать этот шаг, придется либо существенно увеличивать тариф в Пенсионный фонд, либо - понижать размер пенсий, что, конечно, недопустимо", - продолжил министр.

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