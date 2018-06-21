Трамп отказался от разделения семей на границе

Дональд Трамп объявил в среду, что он "прекращает разлуку семей мигрантов, которые незаконно прибыли в Соединенные Штаты".

Ранее решение Трампа о разделении семей вызвало волну глобального негодования, как среди демократов, так и большей части республиканцев. Против этого выступила и супруга президента Меланья.

"Это особенно важно для меня. Мы не любим видеть отдельные семьи", - сказал президент США, подписывая соответствующий указ в Овальном кабинете Белого дома. "У нас будут очень сильные границы, но мы будем держать семьи вместе", - добавил Трамп.

Президент США, который еще раз призвал конгресс заняться проблемой миграции, признал, что на его решение повлияли жена и дочь Иванка, подчеркнув, что данный вопрос особенно важен для них. "Благодарю вас, господин президент, за принятие этого ключевого решения по прекращению разделения семей на границе", - написала в Twitter Иванка Трамп через несколько минут после подписания указа.

Закон предусматривает, что уголовное преследование будет продолжаться против тех, кто незаконно пересекает границу, но родители и дети будут содержаться вместе до рассмотрения дел в суде.

Напомним, что после объявления в начале апреля политики "нулевой толерантности" более 2300 детей и молодых мигрантов, в основном бежавших от насилия, которое захлестнуло Центральную Америку, были отделены от своих семей после их ареста на границе.

Многие избранные должностные лица и правозащитные организации осудили "цинизм" главы Белого дома. "Президент поставил в заслугу себе то, что героически решил скандальный кризис, созданный с нуля собственной политикой", - заметил Дэвид Аксельрод, бывший советник Барака Обамы. Организация гражданских прав ACLU посетовала, что кризис вызвал "непоправимый ущерб тысячам семей мигрантов". Она также отметила, что объявленный указ "заменит один кризис другим".

Гриффин, педиатр, которая ухаживала за детьми, задержанными на границе между Техасом и мексиканским штатом Чиуауа, рассказала AFP об отчаянии разлученных детей. "Дети протягивали руки через металлический забор, плакали и пытались добраться до своей матери, - сказала врач. - Это было ужасно. Малыши, дети были заперты в этих центрах".

Образы тысяч детей, плачущих, арестованных и помещенных в центры, разделенные на проволочные клетки или лагеря из палаток, были в центре внимания многих американских масс-медиа и правозащитных организаций в последние два месяца.

Эти картинки спровоцировали острую реакцию не только в США, но и в других странах. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала "глубоко шокирующими" образы "детей, содержащихся в клетках". "То, что происходит в Соединенных Штатах, неприемлемо", - отметил в свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Достоинство человека не зависит от его статуса мигранта или беженца, тех, кто ищет спасение от войны и нищеты", - написал Папа Римский Франциск в Twitter.

Незадолго до подписания указа Дональда Трампа его предшественник демократ Барак Обама также высказался на этот счет. "Нахождение способа принять беженцев и мигрантов свидетельствует о нашем достаточном величии и мудрости, способности отстаивать наши законы, будучи верными нашим ценностям, - это часть того, что делает нас американцами", - подчеркнул 44-й президент США.