Трамп отказался от разделения семей на границе

Новости

Российский телеведущий погиб в Колумбии 04:23
Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на стадион 03:57
Питер Фонда извинился за угрозы в адрес семьи президента США 03:55
Опрос: Россияне увидели в Сеуле стратегического партнера Москвы 03:32
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека 03:25
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб 02:41
Пять человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Мексике 02:19
Трамп пожалел детей нелегальных мигрантов 02:08
Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой 01:58
В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР 01:38
Во Франции вооруженный мужчина напал на прохожих 01:36
В Индии самолет экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы 00:53
Россияне застряли в Греции из-за инцидента с самолетом 00:29
Дания - Австралия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
СПЧ ООН получил заявление США о выходе из состава организации 20.06.2018
Видео: Футболист сборной Ирана сделал сальто, вбрасывая мяч из аута 20.06.2018
На Ильинке расширят пешеходное пространство 20.06.2018
Юные балканские спасатели приняли участие в соревнованиях "Выбор России" 20.06.2018
Египет пожаловался в ЮНЕСКО на китайскую копию Сфинкса 20.06.2018
Помпео пошутил с Ким Чен Ыном о его "ликвидации" 20.06.2018
Renault выпустит конкурента для "внедорожной" Lada Vesta Cross 20.06.2018
В России будут производить новые минивэны Peugeot и Citroen 20.06.2018
Россия приняла участие в международной книжной ярмарке в Корее 20.06.2018
В телепередачи может вернуться реклама вина 20.06.2018
Операция в прямом эфире: в Европе увидят, как это делается в Москве 20.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 02:57
Рубрика: В мире

Трамп отказался от разделения семей на границе

Текст: Максим Макарычев
Дональд Трамп объявил в среду, что он "прекращает разлуку семей мигрантов, которые незаконно прибыли в Соединенные Штаты".

Ранее решение Трампа о разделении семей вызвало волну глобального негодования, как среди демократов, так и большей части республиканцев. Против этого выступила и супруга президента Меланья.

В США иммигранты разбились при попытке скрыться на машине от властей

"Это особенно важно для меня. Мы не любим видеть отдельные семьи", - сказал президент США, подписывая соответствующий указ в Овальном кабинете Белого дома. "У нас будут очень сильные границы, но мы будем держать семьи вместе", - добавил Трамп.

Президент США, который еще раз призвал конгресс заняться проблемой миграции, признал, что на его решение повлияли жена и дочь Иванка, подчеркнув, что данный вопрос особенно важен для них. "Благодарю вас, господин президент, за принятие этого ключевого решения по прекращению разделения семей на границе", - написала в Twitter Иванка Трамп через несколько минут после подписания указа.

Закон предусматривает, что уголовное преследование будет продолжаться против тех, кто незаконно пересекает границу, но родители и дети будут содержаться вместе до рассмотрения дел в суде.

МИД Италии вызвал посла Франции из-за критических замечаний Макрона

Напомним, что после объявления в начале апреля политики "нулевой толерантности" более 2300 детей и молодых мигрантов, в основном бежавших от насилия, которое захлестнуло Центральную Америку, были отделены от своих семей после их ареста на границе.

Многие избранные должностные лица и правозащитные организации осудили "цинизм" главы Белого дома. "Президент поставил в заслугу себе то, что героически решил скандальный кризис, созданный с нуля собственной политикой", - заметил Дэвид Аксельрод, бывший советник Барака Обамы. Организация гражданских прав ACLU посетовала, что кризис вызвал "непоправимый ущерб тысячам семей мигрантов". Она также отметила, что объявленный указ "заменит один кризис другим".

Гриффин, педиатр, которая ухаживала за детьми, задержанными на границе между Техасом и мексиканским штатом Чиуауа, рассказала AFP об отчаянии разлученных детей. "Дети протягивали руки через металлический забор, плакали и пытались добраться до своей матери, - сказала врач. - Это было ужасно. Малыши, дети были заперты в этих центрах".

В Дании предложили поместить мигрантов в центры за пределами ЕС

Образы тысяч детей, плачущих, арестованных и помещенных в центры, разделенные на проволочные клетки или лагеря из палаток, были в центре внимания многих американских масс-медиа и правозащитных организаций в последние два месяца.

Эти картинки спровоцировали острую реакцию не только в США, но и в других странах. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала "глубоко шокирующими" образы "детей, содержащихся в клетках". "То, что происходит в Соединенных Штатах, неприемлемо", - отметил в свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Достоинство человека не зависит от его статуса мигранта или беженца, тех, кто ищет спасение от войны и нищеты", - написал Папа Римский Франциск в Twitter.

Незадолго до подписания указа Дональда Трампа его предшественник демократ Барак Обама также высказался на этот счет. "Нахождение способа принять беженцев и мигрантов свидетельствует о нашем достаточном величии и мудрости, способности отстаивать наши законы, будучи верными нашим ценностям, - это часть того, что делает нас американцами", - подчеркнул 44-й президент США.

В мире США

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб
В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР
Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой
Россияне застряли в Греции из-за инцидента с самолетом