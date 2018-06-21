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Рубрика: В мире

Трамп пожалел детей нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов. Теперь граждане других государств, задержанные за незаконное пересечение американской границы, будут вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.

Трамп запретил правозащитникам посещать детей мигрантов

"Мне не нравилось видеть или чувствовать, что семьи разделяют", - заявил Трамп во время подписания документа в Овальном кабинете. О похожих чувствах в минувшие выходные сообщила и первая леди США Меланья.

В апреле министр юстиции Соединенных Штатов Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности". Задержанных на границе нелегальных мигрантов в обязательном порядке заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры содержания. С 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тысячи детей, напоминает ТАСС.

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