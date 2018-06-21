Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией

Нынешняя американская администрация хочет поладить с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота).

"Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией", - приводит ТАСС словам главы Белого дома.

Вместе с тем Трамп считает, что Москва хотела бы, чтобы президентские выборы в США в 2016 году выиграла его соперница - бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. "Но Россия смотрит и говорит: "Я бы хотела, чтобы она (Клинтон) победила...", - отметил американский лидер.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп, как ожидается, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в июле в Европе. В начале июня помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.