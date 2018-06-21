Новости

За перевозку наркотиков жителя Шанхая приговорили к смертной казни 05:49
Военные РФ доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска 05:38
ЕС в пятницу введет пошлины на ряд товаров из США 05:21
Четыре машины такси загорелись на открытой парковке в Москве 05:05
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией 04:40
Северная Корея передала США останки 200 американских солдат 04:33
Российский телеведущий погиб в Колумбии 04:23
Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на стадион 03:57
Питер Фонда извинился за угрозы в адрес семьи президента США 03:55
Опрос: Россияне увидели в Сеуле стратегического партнера Москвы 03:32
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека 03:25
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб 02:41
Пять человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Мексике 02:19
Трамп пожалел детей нелегальных мигрантов 02:08
Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой 01:58
В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР 01:38
Во Франции вооруженный мужчина напал на прохожих 01:36
В Индии самолет экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы 00:53
Россияне застряли в Греции из-за инцидента с самолетом 00:29
Дания - Австралия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
СПЧ ООН получил заявление США о выходе из состава организации 20.06.2018
Видео: Футболист сборной Ирана сделал сальто, вбрасывая мяч из аута 20.06.2018
На Ильинке расширят пешеходное пространство 20.06.2018
Юные балканские спасатели приняли участие в соревнованиях "Выбор России" 20.06.2018
Египет пожаловался в ЮНЕСКО на китайскую копию Сфинкса 20.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 04:40
Рубрика: В мире

Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией

Нынешняя американская администрация хочет поладить с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота).

Столтенберг опасается раскола НАТО из-за действий Трампа

"Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией", - приводит ТАСС словам главы Белого дома.

Вместе с тем Трамп считает, что Москва хотела бы, чтобы президентские выборы в США в 2016 году выиграла его соперница - бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. "Но Россия смотрит и говорит: "Я бы хотела, чтобы она (Клинтон) победила...", - отметил американский лидер.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп, как ожидается, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в июле в Европе. В начале июня помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.

В мире США

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб
Российский телеведущий погиб в Колумбии
В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР
Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой