В бельгийском зоопарке полицейские застрелили львицу

Бурю возмущения общественности и правозащитных организаций вызвало убийство молодой львицы бельгийскими полицейскими в четверг днем.

Бен Вейтс, министр, ответственный за благосостояние животных во фламандском регионе, назвал смерть животного "ужасной и необъяснимой" и подверг сомнению полицейские методы, сообщает агентство Belga. Он выразил сожаление в связи с тем, что решение о расстреле животного было принято "только" полицией, которая объяснила свои действия необходимостью обеспечения безопасности зоопарка.

Инцидент произошел в зоопарке Планкендел в фламандском муниципалитете Мехелен, расположенном между Брюсселем и Антверпеном на севере Бельгии. На пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня, руководство зоопарка взяло на себя ответственность за данное решение. По словам представителей администрации заведения, смертельная стрельба была оправдана, так как животное подошло на десять метров к туристическому поезду, курсирующему в зоопарке, где укрылись несколько посетителей.

"Поскольку безопасность людей была под угрозой, мы решили, после консультации с полицией, убить животное", - сказал директор зоопарка, которого цитирует издание "Gazet van Antwerpen".

"Это было самое сложное решение в моей карьере", - добавил он.

По данным местной прессы, примерно в 9.15 львице удалось убежать из своего ограждения из-за "человеческой ошибки". Посетители зоопарка были экстренно эвакуированы сотрудниками в соседние здания. Охота на животное длилась почти три часа. После двух неудачных попыток анестезии было принято решение убить львицу.

Бельгийская ассоциация Gaia, защищающая животных, заявила о "ковбойском менталитете" некоторых полицейских. Мишель Ванденбош, президент Gaia, в интервью AFP настоял на "независимом и тщательном расследовании роли полиции". Зоопарк Планкендел является одним из трех крупнейших в Бельгии, наряду с Пайри Дайза в Валлонии и зоопарком Антверпена, который управляется одной и той же фламандской частной компанией.