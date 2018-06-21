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21.06.2018 21:26
Рубрика: Культура

Голливуду не до смеха

В Циндао открылась крупнейшая в мире киностудия Movie Metropolis
Текст: Сюй Фань
Российская газета - Спецвыпуск №7597 (134)
На звуковой сцене в западной части города Циндао (провинция Шаньдун) актеры из съемочной группы боевика "Учитель" выполняют серию упражнений из сцены с дракой и погоней перед группой зрителей. В зале, заполненном до отказа представителями киноиндустрии и репортерами, не смолкают восторженные аплодисменты. Настроение у всех приподнятое.
28 апреля открылся крупнейший в мире киностудийный комплекс Qingdao Movie Metropolis в Циндао (провинция Шаньдун). Фото: China Daily 28 апреля открылся крупнейший в мире киностудийный комплекс Qingdao Movie Metropolis в Циндао (провинция Шаньдун). Фото: China Daily
28 апреля открылся крупнейший в мире киностудийный комплекс Qingdao Movie Metropolis в Циндао (провинция Шаньдун). Фото: China Daily

Показ стал частью торжественных мероприятий, состоявшихся 28 апреля в честь открытия в Циндао крупнейшего в мире киностудийного комплекса Movie Metropolis. Строительство грандиозной киностудии, задуманной как "китайский ответ Голливуду", длилось более четырех с половиной лет. Инициатор проекта, конгломерат Dalian Wanda Group, вложил в строительство Movie Metropolis 50 миллиардов юаней, или почти 7,9 миллиарда долларов.

Обширный комплекс площадью 166 гектаров будет включать в себя 52 современные студии, оборудованные по последнему слову техники; 30 из них были закончены на первом этапе строительства, 10 будут закончены на втором этапе. Но Movie Metropolis - это не только объекты кинопроизводства. В комплексе построены целые кварталы декораций для съемок широкого спектра сцен - от континентальной Европы разных эпох до старого Шанхая; торговый центр с тематическим парком, несколько роскошных оте­лей, яхт-клуб, больница и международная школа. Комплекс также включает в себя самый большой в Китае многозальный кинотеатр на 5000 мест с 30 экранами. По словам председателя (президента компании) Dalian Wanda Group господина Ван Цзяньлиня, масштабный комплекс знаменует собой веху индустриализации китайского кино и поможет продвигать китайские фильмы в зарубежных странах. Выступая на торжественной церемонии, господин Ван сказал, что комплекс Movie Metropolis будет представлять Циндао на международной кинематографической арене и превратит восточный прибрежный город в глобальный центр производства кино.
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Искусство кино и Циндао связывает долгая история. Первый в Китае документальный фильм был снят в этом городе в 1898 году, а первый в Китае звуковой фильм "Певица Красный пион" - там же, в 1931 году. Фантастическая киноэпопея "Великая стена" с Мэттом Дэймоном и научно-фантастический фильм "Тихоокеанский рубеж: восстание" с Джоном Бойегой в главной роли также использовали студии Циндао во время съемок некоторых сцен со спецэффектами. Стоит отметить, что в ноябре прошлого года ЮНЕСКО присвоило Циндао почетное звание "столица кино".

Строительство киностудии, задуманной как "китайский ответ Голливуду", длилось более четырех лет

Для американского режиссера Джереми Уайсса удобство и разнообразие съемочных площадок и декораций киностудии Movie Metropolis стали источником вдохновения для съемок "Учителя", 20-минутного короткометражного фильма об охоте немецкого убийцы на китайского учителя. Фильм, события которого происходят в немецкой тюрьме и комнате в традиционном японском стиле, был снят за шесть дней на одной из звуковых сцен Wanda. "Нам показался интересным тот факт, что мы можем так же легко снимать фильм в Циндао, как и в других странах мира; важно и то, что места съемок находятся всего в нескольких минутах ходьбы друг от друга, это экономит много времени", - говорит Уайсс.

Фото: МРК
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Кинорежиссер Цзя Хао, специализирующийся на подводных сценах, считает, что ультрасовременные резервуары с водой киностудии Movie Metropolis помогут звездам чувствовать себя в воде более комфортно и безопасно. Известный своими съемками подводных сцен в фильмах "Раскрашенная кожа-2" и "Война волков-2" Цзя Хао недавно снял эпизод в одном из двух огромных резервуаров киностудии. Один из них - крытый резервуар с температурой около 32 °С. Другой, с емкостью до 10 000 кубических метров, имеет дорожки, позволяющие тяжелым камерам работать под водой, а также специальную комнату для режиссеров, чтобы те смогли руководить съемочным процессом на дне резервуара. "Во всем Китае было лишь несколько резервуаров, и они были в основном неотапливаемыми, - говорит господин Цзя. - Актеры не хотели оставаться в воде надолго. Резервуары компании Wanda сделали съемки сцен под водой более комфортными".

Операторы из Wanda считают, что более 500 кинокомпаний и телевизионных компаний в Китае переедут в комплекс в течение следующих трех лет и смогут снимать или продюсировать около 100 фильмов и телесериалов в год.

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