В ГД и СФ ответили на призыв украинского генерала "достать ракетами Москву"

Российский парламентарии считают, что у Украины нет никаких шансов обзавестись ракетами, способные поразить Москву и Санкт-Петербург. Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о том, что Киев должен производить ракеты, способные долететь до российских столиц.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик беседе с RT высказал предположение, что украинский военный сделал свое заявление в силу своей некомпетентности.

"Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны", - отметил депутат.

По его словам, у самой Украины нет возможности произвести ракеты подобной дальности, Запад не доверит такое оружие "стране с неконтролируемой военной группировкой, у которой базовые принципы существования - неонацизм и желание обогатиться любым путём.

"Таким образом, Романенко призывает Киев самому начать исследования, которые стоят не один миллиард долларов и подразумевают целую школу специалистов. Хочу заметить, что ни того, ни другого на Украине сейчас нет", - добавил Белик. "Эта идея абсолютно маразматичка во всех смыслах - политическом, технологическом, любом другом", - заявил журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Что касается технологических возможностей украинских ракет даже в обозримом будущем "достать" до Москвы или Санкт-Петербурга, то это в принципе невозможно", - отметил он.

"Чудес в этой сфере не бывает. Украина, практически растеряв весь свой научно-технический потенциал, который достался ей от Советского Союза, отстала от России навсегда, и каждый последующий год будет лишь подчеркивать это отставание. Ничего и никогда не долетит", - продолжил сенатор.

"По сути дела, генерал предлагает стрелять из Киева по Москве из рогатки. Дешевый популизм - и только", - заключил он.