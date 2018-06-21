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В Instagram появились сверхдлинные видео

21.06.2018,  
17:52
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Разработчики Instagram запустили возможность загрузки на сайт длинных вертикальных видео длительностью до одного часа. Сделать это можно с помощью нового раздела-приложения под названием IGTV.

Длинные видео, загруженные в Instagram, будут открываться в полноэкранном режиме и проигрываться автоматически, сообщают разработчики. В приложении IGTV можно будет подписываться на каналы от создателей контента, за которыми пользователь уже следит.

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Загружать длинные видео смогут все желающие - для этого потребуется лишь завести свой канал.

Помимо анонса IGTV, в Instagram также рассказали, что количество активных пользователей платформы превысило один миллиард.

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Фото: depositphotos.com
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