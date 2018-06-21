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Рубрика: В мире

Станет ли Евразия большой?

Текст: Мария Озмитель (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7596 (133)
Новый геополитический формат в Евразии и сопутствующие информационные процессы обсудили в столице Казахстана руководители и представители ведущих СМИ, политологи и эксперты. В центральноазиатском медиафоруме "Информационный образ "Большой Евразии" принял участие генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица.

- Когда-то была большая советская утопия, которая сменилась "потребительским раем", но очень быстро все почувствовали, что чего-то не хватает, - утверждает эксперт, модератор форума Сергей Масаулов. - Существует потребность в новой идее, которая сформирует некий горизонт, к которому захочется устремиться. Что, в конечном итоге, и будет зависеть от нас и наших умений.

Фото: Влад Ушаков
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По словам Павла Негоицы, построить информационный образ "Большой Евразии", не понимая, что это за проект, невозможно. Поэтому необходимо, чтобы идея завладела умами множества людей, чего пока не произошло. "Крестьянин из Подмосковья, Сибири, Казахстана, Киргизстана или Туркменистана вряд ли сегодня скажет, что трудится ради "Большой Евразии", а назовет поселок, улицу, - заявил генеральный директор "РГ". - Поэтому, скорее, идея "Большой Евразии" пока остается темой диссертаций, книг, дискуссионных площадок. Нам не хватает образов, культурных, литературных, театральных связей".

- Не дословно, но повторю слова президента Владимира Путина, что это цивилизационный проект, а когда мы говорим "цивилизация", то имеем в виду очень объемное понятие, включающее не только политику, но и экономику и историю, - подчеркнул Павел Негоица. - И, опять же, как заявлял Владимир Владимирович, нам нужны не просто налаженные хозяйственные экономические связи, а пространство, где бы царил миропорядок, справедливое отношение друг к другу, уважение к другим культурам, а спорные вопросы решались бы цивилизованным образом.

Справка "РГ"

Центральноазиатский медиа-форум "Информационный образ "Большой Евразии": роль медиа в формировании будущего Евразийского пространства" прошел в Алма-Ате по инициативе политологического центра "Север - Юг", центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" (Республика Казахстан) и информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при поддержке Фонда президентских грантов (РФ) и общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи".

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