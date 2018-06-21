В должности первого заместителя министра науки и высшего образования РФ утвержден Григорий Трубников.

Такое распоряжение подписал на этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Тем самым разрешилась интрига, кто же станет во вновь образованном федеральном ведомстве представлять собственно науку и отстаивать позицию ученых в вечном споре с управленцами.

Напомним, что Григорий Трубников, пришедший на министерскую должность всего год назад из Объединенного института ядерных исследований в Дубне, в своем прежнем качестве одного из заместителей министра образования и науки Васильевой координировал вопросы научной, научно-технической и инновационной деятельности, нормативного и правового регулирования в сфере науки, технологий и интеллектуальной собственности, реализации приоритетов научно-технического развития.

Теперь эти вопросы вместе со всеми функциями упраздненного ФАНО всецело отошли к профильному министерству науки во главе с Михаилом Котюковым. А тремя его заместителями назначены Сергей Кузьмин, Александр Степанов и Алексей Медведев, которые в этом же качестве заместителей работали с Котюковым, когда он руководил Федеральным агентством научных организаций.

Как сработается этот квартет, будет ясно уже к 15 сентября, когда должен быть сформирован и представлен для утверждения приоритетный национальный проект "Наука".

- Сроки, которые отвели нам президент и председатель правительства на подготовку новых национальных программ и национальных проектов, очень сжатые, - напомнила себе и всем присутствующим вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума РАН.