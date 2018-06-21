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21.06.2018 11:12
Рубрика: Экономика

В Минздраве поддержали запрет алкоголя в пластике объемом более 0,5 л

Текст: Тарас Фомченков

Законопроект, в котором прописаны ограничения на продажу алкоголя объемом более 0,5 литра в пластиковой, таре нашел поддержку в Минздраве, сообщают "Известия" со ссылкой на министерство.

По оценке Минздрава, которую приводит издание, использование ПЭТ-тары для разлива спиртных напитков удешевляет их стоимость, делая более доступными для населения. И, следовательно, не способствуя тем направлениям государственной политики, которые направлены на снижение потребления алкоголя.

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Сегодня, напомним, действует запрет на продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 литров. Законодательная инициатива предполагает снижение этого разрешенного к продаже в пластике объема до 1 литра в 2019 году и до 0,5 литра - в 2020 году.

Между тем Минфин по сообщениям ряда СМИ направлял на этот законопроект отрицательный отзыв, мотивируя свое мнение тем, что не существует однозначных исследований, выводы из которых позволяли бы говорить о том, что снижение объема тары приводит к снижению употребления спиртного.

Остается и вопрос утилизации. Если в Европе, например, уже представлены и проходят апробацию программы, в рамках которых все государства Старого Света примут на себя обязательства до 2025 году организовать сбор и утилизацию 90 процентов всех пластиковых бутылок, то в России таких программ нет. Как с тем же пластиком, так и со стеклотарой, которой предполагается ПЭТ-упаковку заменить.

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