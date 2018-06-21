В Минздраве поддержали запрет алкоголя в пластике объемом более 0,5 л

Законопроект, в котором прописаны ограничения на продажу алкоголя объемом более 0,5 литра в пластиковой, таре нашел поддержку в Минздраве, сообщают "Известия" со ссылкой на министерство.

По оценке Минздрава, которую приводит издание, использование ПЭТ-тары для разлива спиртных напитков удешевляет их стоимость, делая более доступными для населения. И, следовательно, не способствуя тем направлениям государственной политики, которые направлены на снижение потребления алкоголя.

Сегодня, напомним, действует запрет на продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 литров. Законодательная инициатива предполагает снижение этого разрешенного к продаже в пластике объема до 1 литра в 2019 году и до 0,5 литра - в 2020 году.

Между тем Минфин по сообщениям ряда СМИ направлял на этот законопроект отрицательный отзыв, мотивируя свое мнение тем, что не существует однозначных исследований, выводы из которых позволяли бы говорить о том, что снижение объема тары приводит к снижению употребления спиртного.

Остается и вопрос утилизации. Если в Европе, например, уже представлены и проходят апробацию программы, в рамках которых все государства Старого Света примут на себя обязательства до 2025 году организовать сбор и утилизацию 90 процентов всех пластиковых бутылок, то в России таких программ нет. Как с тем же пластиком, так и со стеклотарой, которой предполагается ПЭТ-упаковку заменить.