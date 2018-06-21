Если двигатель, котел или реактор принято считать сердцем энергетического объекта - будь то современная ТЭЦ или пробивающий льды атомоход, то АСУ ТП - их мозг и находящийся в развитии интеллект.

Без цифровых автоматизированных систем управления технологическими процессами не обходится сегодня ни один принимаемый в эксплуатацию, а тем более проектируемый энергоблок, буровая платформа, нефтеперерабатывающий завод или трубопроводная система.

Пожалуй, раньше других потребность в АСУ собственной разработки, максимально основанной на отечественных технологиях, осознали российские атомщики, когда в переговоры с ними стали вступать все более требовательные, информированные и состоятельные заказчики. Пульты управления с аналоговыми приборами, как было на АЭС в прошлом веке, и первые, еще не совершенные цифровые системы, что пришли им на смену в 90-е и самом начале 2000-х, устроить уже не могли. Тогда и стала формироваться в российской атомной отрасли собственная школа разработки аппаратных платформ и программного обеспечения.

Год за годом шло эволюционное развитие архитектуры систем, наращивание функций, повышение надежности и информативности программно-технических средств. Особое внимание при создании современных цифровых ПТК стали уделять культуре безопасности как ключевому фактору в обеспечении эксплуатации атомных электростанций. С той же целью принимались и назревшие организационные решения.

В декабре 2015 года на базе уже известного многим АО "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций" было создано АО "Русатом Автоматизированные системы управления" - дочерняя структура госкорпорации "Росатом" с функциями отраслевого интегратора по направлениям "Автоматизированные системы управления" и "Электротехника". Генеральным директором стал Андрей Бутко, который работал до этого в руководящих структурах электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" и непосредственно занимался системами управления технологическими процессами.

В первый же год существования новая структура обрела в "Росатоме" статус главного конструктора по АСУ ТП объектов использования атомной энергии. Тогда же был дан старт продуктовой стратегии на неатомных рынках.

Когда системы управления, поставленные компанией Allen Bradley и другими фирмами, выработали свой ресурс, их безболезненно заменили российские программные комплексы

"Задача - стать успешными на рынке высокотехнологичных компаний, - напутствовал первый заместитель генерального директора, директор по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров. - Для этого мы должны предоставить рынку конкурентоспособный продукт, отвечающий самым современным требованиям. Совмещение в РАСУ функций интегратора бизнеса и технологического лидера в области автоматизированных систем управления позволяет обеспечить оптимальное управление комплексными проектами как с коммерческой, так и с технической точки зрения".

Чем живет компания под управлением Андрея Бутко сегодня? Принимает участие в реализации контрактов на поставку автоматических систем управления для АЭС "Куданкулам" в Индии, "Ханхикиви" в Финляндии и для венгерской атомной станции "Пакш-2". Разумеется, не остаются без внимания важнейшие объекты, которые строит и модернизирует "Росатом" на российской территории.

Параллельно с созданием отраслевого бизнес-интегратора была подготовлена для внедрения отечественная комплексная система управления для объектов нефтегазового сектора. Официально это звучит так: "в рамках реализации государственных задач по расширению использования отечественных технологий и оборудования в стратегических секторах экономики России компания "Русатом Автоматизированные системы управления" завершила формирование комплексного предложения по автоматизации производственных процессов в интересах заказчиков неатомного рынка".

Как пояснили нашей газете в руководстве РАСУ, сегодня здесь готовы обеспечить качественное и эффективное удовлетворение запросов российского ТЭК в отечественных аппаратных платформах и программном обеспечении, отдельных комплексах и средствах управления. Компания уже принимает участие в ряде крупных тендеров по тематике АСУ ТП, в том числе для "Арктик-СПГ" (второй проект компании "Новатэк" по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове). И что особенно важно, предложение полностью базируется на отечественных технических решениях, которые обкатаны и считаются референтными как минимум на десяти энергоблоках АЭС в России и за рубежом, а также успешно эксплуатируются на российских ТЭЦ.

Обращает на себя внимание объем договорных обязательств компании-интегратора по АСУ ТП: сегодня - более 140 млрд рублей, а с учетом планируемых к заключению контрактов на изготовление профильного оборудования и поставку услуг для АЭС "Аккую" (Турция) и АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) вырастет до 200 миллиардов.

- Предлагаемые к внедрению системы и комплексы основаны на программно-аппаратных средствах верхнего уровня, платформа для которых производится на территории России, - акцентирует генеральный директор компании Андрей Бутко. - При этом реализуемый нами современный человеко-машинный интерфейс выполнен с учетом условий эксплуатации объектов на территории России, а программное обеспечение соответствует требованиям федеральных норм и правил по информационной и кибербезопасности.

Предлагаемые АО "РАСУ" средства автоматизации аттестованы для эксплуатации на критически важных объектах инфраструктуры, спроектированы с учетом условий всех климатических поясов России, в том числе Крайнего Севера. Характеристики применяемого оборудования (а точнее ее линейки) допускают использование на взрывоопасных и химических производствах.

140 миллиардов рублей достиг объем контрактов РАСУ на поставку программных комплекcов, систем управления и сервиса

Немаловажным для заказчиков является сравнение с аналогами, в том числе зарубежными, совокупной стоимости предлагаемого решения на весь жизненный цикл, включая затраты на проектирование, проведение текущего обслуживания и ремонтов. У российской компании стоимостные запросы заметно ниже тех, что выставляют иностранные конкуренты.

Если все на самом деле так, находятся ли покупатели? По словам коммерческого директора АО "РАСУ" Андрея Сталевского, оборудование, произведенное компаниями атомной отрасли, уже успешно эксплуатируется на объектах ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром", предприятиях тепловой энергетики и транспорта.

- Глубинное понимание процессов автоматизации позволило нам практически безболезненно заменить выработавшие свой ресурс зарубежные АСУ ТП, например, фирмы Allen Bradley, на отечественные комплексы автоматизации. А что еще более важно - сократить физический объем оборудования с сохранением прежнего и наращиванием нового функционала. При этом мы обеспечиваем доступность запчастей и заменяемых элементов на срок до 30 лет, а при выполнении контрактов готовы привлечь проектное финансирование.

Вывод из сказанного очевиден: солидный опыт и компетенции в создании автоматизированных систем управления на масштабных и технически сложных объектах атомной энергетики, доступ к передовым разработкам (как отечественным, так и мировым) позволяют АО "РАСУ" создавать решения, максимально ориентированные на конкретного заказчика, с оптимальной рыночной стоимостью и гарантированной возможностью оперативной техподдержки в любой затруднительной ситуации.

Прямая речь

Андрей Бутко, генеральный директор АО "РАСУ":

- Мы подходим не только к созданию базового, но и смежных продуктов, ориентированных на эксплуатационный персонал. Для технически сложного оборудования, которое мы предлагаем, формируются математические модели, что позволяет создавать на их основе тренажерные комплексы, средства контроля действий персонала, специальное программное обеспечение прогнозирования "поведения" объекта, делаются активные шаги на пути построения "цифровых двойников". По сути формируется своеобразная "экосистема", основанная на средствах моделирования базового продукта и конкретного объекта его эксплуатации. Такой подход позволяет более точно рассчитывать и управлять экономикой проекта, прогнозировать с существенно более высокой степенью достоверности состояние объекта, возможные нештатные ситуации, оперативно на них реагировать.

Технология математического моделирования применяется как для систем управления в атомной отрасли, так и для комплексов и средств, внедряемых на объектах нефтегазового сектора, в проектах альтернативной энергетики, в интеллектуальных решениях для "умного города" и для многих других сегментов развивающегося высокотехнологичного рынка, куда АО "РАСУ" предлагает свои решения.