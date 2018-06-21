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21.06.2018 16:50
Рубрика: Экономика

В России начал дешеветь бензин

Текст: Ольга Игнатова

Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 июня снизились на четыре копейки - до 43,44 рубля за литр. Об этом свидетельствует еженедельный мониторинг потребительских цен на нефтепродукты Росстата.

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Так, бензин подешевел в 24 регионах. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове - на 1,4%, Костроме - на 1,3% и Иванове - на 0,9%. В Москве за прошедший период цены на автомобильное топливо снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге - остались на прежнем уровне.

В Москве бензин марки АИ-92 с 11 по 17 июня можно было приобрести по цене от 40,80 до 45,50 рубля за литр, марки АИ-95 - от 44,69 до 47,65 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,20 до 42,49 рубля, марки АИ-95 - от 43,00 до 45,84 рубля за литр.

Самый дорогой бензин, согласно статистике Росстата, в Якутске и Анадыре. В первом городе АИ-92 стоил 50,85 рубля за литр, АИ-95 - 51,20 рубля. В Анадыре 92 бензин продавался по 52 рубля, а 95-й - по 56 рублей за литр.

Экономика Транспорт Бензин

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