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21.06.2018 07:55
Рубрика: Общество

В России заработает горячая линия по инфекциям за рубежом

Текст: Тарас Фомченков

С 25 июня по 9 июля в каждом из регионов России будет работать горячая телефонная линия по эпидемиологической ситуации за рубежом.

Фото: Марина Волосевич
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Как сообщает Роспотребнадзор, в рамках работы горячей линии специалисты ответят не только на вопросы о том, в каких странах в летний период каких инфекций стоит опасаться, но и дадут консультации о правах потребителей при получении туристических услуг. Также можно будет получить информацию о том, какие правила надо соблюдать на отдыхе, чтобы не провести часть отпуска или весь на больничной койке.

Телефоны горячих линий в каждом регионе будут свои, узнать конкретный номер можно на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Экономика Туризм

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