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21.06.2018 20:51
Рубрика: Происшествия

В Россию вернули главаря банды киллеров

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
Из Австрии под усиленным конвоем привезли в Россию Аслана Гагиева. Его обвиняют в организации 60 убийств. У Следственного комитета к нему есть очень много вопросов.
Фото: interpol.int Фото: interpol.int
Фото: interpol.int

На сегодня расследование по банде Гагиева заняло 200 томов. Приговоры уже выслушали 22 члена этой банды и получили большие сроки, а еще двое уехали в зону пожизненно. Под стражей остаются 13 человек, еще девять - объявлены в международный и федеральный розыск. Похоже, что Гагиеву дома грозит пожизненное лишение свободы.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, преступную группировку Гагиев создал еще в начале нулевых. Это была необычная банда - она занималась только заказными убийствами. Оперативники подсчитали: в разные годы в ОПГ входило до полусотни человек.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Сначала преступники работали на юге. Их искал, к примеру, начальник республиканского Управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев. Его расстреляли в машине в центре Владикавказа. Другой жертвой стал начальник первого отдела уголовного розыска МВД Республики Северная Осетия - Алания Виталий Чельдиев. Его убили вместе с сыном. Самые громкие преступления бандитов - убийство мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Киллеров искали все правоохранители и спецслужбы. Преступники уехали в столицу.

В 2011 году киллеры застрелили замдиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова. Через год убили сотрудника Северного следственного отдела Московского межрегионального СУ СК России на транспорте Александра Леонова. Убийцы были серьезно вооружены. Это видно по примеру всего одного эпизода - когда брали только нескольких человек в Московской области, нашли 27 автоматов и 22 пистолета, 36 гранат, самодельные взрывные устройства, более 7 тысяч единиц боеприпасов, переносные радиостанции, а также комплекты формы ГИБДД и других оперативных служб.

Но бандитов стали отлавливать и судить. Из-за угроз свидетелям и родным жертв, дело тех, кого смогли поймать, слушали в Северо-Кавказском окружном военном суде. А тем временем Аслан Гагиев сбежал из страны. Это был 2013 год. Главаря занесли в базу Интерпола. Наши предположили, что он скрывается в Австрии. И в самом начале 2015 года Гагиева действительно поймали на вокзале Вены с фальшивым болгарским паспортом. С тех пор его пытались выдать по нашему запросу. Но все срывалось: один суд принимал решение экстрадировать, вышестоящий - отменял. Затем снова решали отдать, но защита уверяла, что киллеру в родной тюрьме будет плохо, так как в России проблемы с правами человека. Осенью прошлого года очередной раз суд в Австрии решил вернуть Гагиева, но он неожиданно заболел, если верить справке адвокатов - появилась боязнь летать.

В СИЗО Гагиев будет не один. Еще в феврале этого года в Россию из Греции был экстрадирован Артур Джиоев. Этого человека называют "правой рукой" Аслана Гагиева.

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