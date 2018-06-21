В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о распаде Советского Союза. Свое мнение российский сенатор высказал в Twitter.

"Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР, - написал Пушков. - Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости - нет".

В интервью немецким СМИ Кикабидзе рассказал, что был рад распаду СССР. Певец также признался в ненависти к гербу этой страны. По словам Кикабидзе, "такую огромную махину", как Советский Союз, "трудно было развалить".

Актер не выступает в России с августа 2008 года после признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.