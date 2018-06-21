Венгерский парламент принял закон под громким названием "Стоп Сорос" и еще ряд поправок в действующее законодательство.

Новые инициативы направлены на то, чтобы сделать Венгрию первой в ЕС "страной без мигрантов". Министр внутренних дел Шандор Пинтер прямо заявил, что принятое законодательство поможет Венгрии перестать быть страной-приемником для мигрантов. "А если бы принципы Женевской конвенции, которыми руководствуется венгерская сторона, применялись всеми государствами ЕС, можно было бы избежать нынешних обсуждений касательно того, что делать с мигрантами", - отметил министр.

Также он подчеркнул, что приняв закон "Стоп Сорос", правящая партия выполнила свое предвыборное обещание ограничить приток нелегалов.

Если говорить о законе "Стоп Сорос", то он направлен прежде всего против Фонда миллиардера Copoca Open Society Foundation, а также против других НПО, оказывающих помощь нелегальным мигрантам. Сам Фонд Сороса заявил еще в мае, что закрывает свое представительство в Будапеште и переносит его в Берлин после того, как правительство Венгрии обвинило правозащитников в разработке плана по наводнению страны мигрантами. Теперь же, согласно новому закону, за работу в НПО, оказывающей помощь нелегальным мигрантам, можно получить тюремный срок.

Противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и финансиста и инвестора Джорджа Сороса длится не первый день. Еще перед парламентскими выборами в апреле Орбан неоднократно упоминал, что Сорос хочет "уничтожить" христианскую культуру и цивилизацию в Венгрии и в Европе вообще, поощряя иммиграцию мусульман через свои НПО. А отношение к беженцам Орбан ясно выразил еще в январе, заявив в интервью немецкому изданию "Бильд", что "мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками".

Но "Стоп Сорос" - не единственная законодательная преграда на пути мигрантов. Другие поправки в законодательство запрещают просить убежища тем мигрантам, которые прибыли из стран, где им ничего не угрожает. Учитывая, что Венгрия не имеет выхода к морю и все мигранты проникают на ее территорию из более-менее благополучных регионов, такая поправка практически отсекает возможность получить убежище.

Кроме того, внесена и поправка, которая запрещает "иностранным группам населения" селиться на территории страны.

Будапешт и раньше подвергался осуждению со стороны ЕС, когда отказывался принимать мигрантов. Так, в 2015 году в Венгрии подали прошение об убежище порядка 177 тысяч человек, но одобрено было только несколько сотен запросов. Теперь же руководство Евросоюза, ООН и помогающие беженцам организации ужесточили критику правительства Орбана. В частности, они заявляют, что Будапешт сужает правовое пространство для их работы.