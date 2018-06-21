Вейпы попадут под законы для обычных сигарет

Для вейпов и электронных сигарет не будет создано отдельной законодательной базы, функционирование и использование таких устройств будет находиться в рамках законов, предназначенных для регулирования рынка табачных изделий. Об этом сообщил РБК источник, присутствовавший на совещании с участием двух вице-премьеров: Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой.

На данный момент использование альтернативных средств употребления табака законами не регламентируется, особенно учитывая тот факт, что далеко не все жидкости для тех же вейпов содержат в себе никотин, часто это обычные ароматические вещества. Однако густой дым парообразователей не нравится многим гражданам, отчего использование вейпов наравне с сигаретами во многих местах запрещено.

При этом остается вопрос нормативного регулирования недавно появившихся устройств, в которых табак не горит, а только нагревается. По оценкам специалистов, такой способ уменьшает выброс в окружающую среду токсичных веществ на 90-95 процентов, а, следовательно, такие устройства могут потребовать отдельного законодательного регулирования.