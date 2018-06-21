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Рубрика: В мире

Во Франции вооруженный мужчина напал на прохожих

Полиция французского города Тур задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался напасть на прохожих. Инцидент произошел на мосту Филь через реку Луару.

На рынке в Казани мигранты напали на полицейских

Злоумышленник, которому на вид около 30 лет, схватил проходившего мимо человека и попытался перебросить его через перила. На помощь вовремя пришли сотрудники правоохранительных органов. Никто не пострадал.

Радиостанция France Bleu сообщила, что нападавший был раздет по пояс. Он также выкрикивал "Аллах велик" и просил прибывших на место происшествия стражей порядка его застрелить. В базе данных спецслужб его имя не числится. Задержанного обследуют врачи-психиатры, передает ТАСС.

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