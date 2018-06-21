Военные РФ доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска

В населенный пункт Бейт-Сахем под Дамаском доставлена гуманитарная помощь. Речь идет о материалах для восстановления местной школы, пострадавшей от военных действий.

"Российская Федерация продолжает оказывать гуманитарную помощь поврежденным и разрушенным населенным пунктам Сирии, - приводит ТАСС слова представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. - Для восстановления социальных объектов сейчас мы привезли 26 кубометров досок, 120 листов ДСП, пять километров силового кабеля".

Все материалы доставлены из России. Автоколонна формировалась в порту города Тартус.

Бейт-Сахем недавно был освобожден от боевиков. Только за последний месяц в свои дома вернулись 2000 человек. Всего же сейчас там проживает 21 тысяча человек, до войны эта цифра была вдвое больше.