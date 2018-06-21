ВС объяснил, когда взяткодатель может получить назад свои деньги

Верховный суд России прояснил судьбу денег, с помощью которых ловят взяточников. Всю сумму разрешено вернуть бывшему хозяину, но в том случае, если он специально предоставил деньги для оперативного эксперимента.

"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее порядок применения конфискации.

Как известно, закон разрешает конфисковать орудия преступления. При взятке деньги - то самое орудие. Согласно УК ответственность несут и тот, кто берет, и тот, кто дает. Правда, к дающим отношение немного помягче: при определенных условиях их могут освободить от уголовной ответственности. Главное: человек должен чистосердечно признаться и помочь следствию изобличить взяточника. Но даже если взяткодателю повезло и дело на него закрыли, деньги, изъятые при задержании, не вернут.

"По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности", - говорится в постановлении.

Допустим, если, скажем, водитель предложит инспектору ГАИ "решить вопрос миром", то он рискует и деньгами, и свободой. Предложенные деньги станут вещественными доказательствами, а потом будут конфискованы. А сам водитель сядет на скамью подсудимых за дачу взятки.

Однако если у человека вымогают взятку, он может обратиться к правоохранителям. Тогда, скорее всего, ему предложат поучаствовать в оперативном мероприятии. То есть встретиться с тем, кому нужна взятка, и передать деньги - но под запись скрытой аппаратурой. Теоретически деньги под такие секретные операции должны выдавать финчасти спецслужб. Однако нередко средства берутся у граждан, причастных к операции. В таком случае после того, как все закончится, деньги вернут хозяину.

"Деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица, заявившего требование о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании", - поясняет Верховный суд.