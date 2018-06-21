ВС объяснил, когда взяткодатель может получить назад свои деньги

"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее порядок применения конфискации.
Как известно, закон разрешает конфисковать орудия преступления. При взятке деньги - то самое орудие. Согласно УК ответственность несут и тот, кто берет, и тот, кто дает. Правда, к дающим отношение немного помягче: при определенных условиях их могут освободить от уголовной ответственности. Главное: человек должен чистосердечно признаться и помочь следствию изобличить взяточника. Но даже если взяткодателю повезло и дело на него закрыли, деньги, изъятые при задержании, не вернут.
"По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности", - говорится в постановлении.
Допустим, если, скажем, водитель предложит инспектору ГАИ "решить вопрос миром", то он рискует и деньгами, и свободой. Предложенные деньги станут вещественными доказательствами, а потом будут конфискованы. А сам водитель сядет на скамью подсудимых за дачу взятки.
Однако если у человека вымогают взятку, он может обратиться к правоохранителям. Тогда, скорее всего, ему предложат поучаствовать в оперативном мероприятии. То есть встретиться с тем, кому нужна взятка, и передать деньги - но под запись скрытой аппаратурой. Теоретически деньги под такие секретные операции должны выдавать финчасти спецслужб. Однако нередко средства берутся у граждан, причастных к операции. В таком случае после того, как все закончится, деньги вернут хозяину.
"Деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица, заявившего требование о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании", - поясняет Верховный суд.