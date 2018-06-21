Верховный суд России намерен детально разъяснить правила проведения митингов в специальном постановлении пленума. 21 июня высокая инстанция обнародовала проект документа.

На практике, например, часто возникают вопросы, как отличить одиночный пикет от спланированной акции. Напомним, одиночный пикет согласовывать не надо. Однако, как поясняет проект, серия одиночных пикетов может быть оценена как единое публичное мероприятие, если люди используют схожие средства агитации и объединены одной целью. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, определяется законом субъекта РФ, но не может быть более пятидесяти метров, говорится в документе. Это значит, что если люди встанут в цепь на определенном удалении друг от друга - пусть и в несколько десятков метров, - это будет одна большая акция, а не несколько одиночных пикетов. Следовательно, к ней будут применяться правила массовой акции. Если организаторы не посылали уведомления, акция будет считаться несогласованной, а ее участники станут нарушителями.

"Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, административному или уголовному делу одним публичным мероприятием", - сказано в проекте.

Подготовленный проект перечисляет признаки, по которым можно отличить, когда серия одиночных пикетов будет расцениваться, как одно общее мероприятия. Такие пикеты должны быть "с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют ассоциативно узнаваемые или идентичные наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы".

Данные обстоятельства могут подтверждаться, например, наличием одного организатора публичных мероприятий, единым оповещением возможных участников и проведением предварительной агитации, изготовлением и распространением средств наглядной агитации в отношении нескольких пикетов. Так что, если в соцсети распространялись призывы выйти на пикет в определенное место, это будет считаться доказательством, что акция на деле массовая.

При этом в проекте сказано, что нельзя судить людей за случайное совпадение действий участников пикетов, а также обычное проявление внимания заинтересовавшихся пикетом прохожих. Проще говоря, тех, кто случайно проходил мимо и просто заинтересовался, наказывать не за что. Верховный суд также напоминает о презумпции невиновности и обязанности правоохранителей доказывать, что несколько пикетов задуманы как публичное мероприятие, на которое надо было получить предварительное разрешение.

Использование масок во время публичных мероприятий является правонарушением

Другое пояснение: использование масок во время публичных мероприятий является правонарушением. При этом должно быть доказано, что люди надели маски специально, чтобы скрыть свою личность. Естественно, возникает вопрос, как это доказать. "Для установления наличия такой цели судьям следует учитывать используемые способы и средства маскировки, реагирование участников публичного мероприятия на замечания уполномоченных лиц и наступившие последствия в том числе с точки зрения обеспечения безопасности и общественного порядка, - говорится в проекте. - Обстоятельства, на основании которых судья пришел к выводу о наличии у участника публичного мероприятия указанной выше цели, должны быть отражены в постановлении по делу об административном правонарушении".

Достаточно резонансное положение проекта связано с акциями на частной территории. Как сказано в проекте, такие акции тоже надо согласовывать. Как поясняют эксперты: разрешение на такую акцию должен давать собственник. Если он не возражает, то организаторы должны уведомить местные власти. По словам экспертов, это необходимо для обеспечения безопасности.