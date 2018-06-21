"Матч ТВ" установил рекорд по средней доле телесмотрения

Доля трансляций матчей чемпионата мира - 2018 в два раза обогнала показатели ЕВРО-2016, рост аудитории соцсетей превысил полмиллиона человек за первую неделю чемпионата, более миллиона зрителей в интернете только на матче Россия-Египет, рекорд дня по телесмотрению за всю историю "Матч ТВ" и рекордное для канала второе место за неделю по стране в категории М14-59.

В субботу 16 июня "Матч ТВ" в ЦА М14-59 установил абсолютный рекорд по средней доле телесмотрения за всю историю своего существования - 13,9% за весь день.

Во вторник завершился первый тур групповой стадии чемпионата мира - 2018. Самой популярной прямой телетрансляцией в эфире "Матч ТВ" (игры сборной России телеканал показывал в повторе) стала игра Египет - Уругвай. В аудитории М14-59 средняя доля матча составила 30,5%. Это еще один рекорд среди всех футбольных трансляций со дня основания канала. Общий накопленный охват игры Египет - Уругвай в аудитории Все 4+ составил 4 582 000 человек.

Средняя доля в ЦА М14-59 всех прямых трансляций (10 игр) ЧМ-2018 на "Матч ТВ" на текущий момент - 25.0% (с 15.06 по 19.06). Для сравнения у первых 8 матчей чемпионата Европы - 2016 средняя доля была 13.0%. У Кубка Конфедераций 2017 (10 матчей) - 12.5%, чемпионата мира по хоккею 2016 (10 игр) - 9.1%, а у последнего чемпионата мира по хоккею (10 игр) - 4.8%. Все цифры в ЦА М14-59.

Доля самого телеканала, с учетом матчей, студии и всех программ с 14.06 по 19.06 - 9.7%. Это второе место среди всех телеканалов в ЦА М14-59 за данный период. Также популярностью пользуется канал "Матч! Ультра", который работает 24 часа в сутки и показывает все матчи чемпионата мира - 2018 в сверхвысоком качестве и без рекламы. Телеканал доступен всем подписчикам интерактивного и цифрового ТВ от "Ростелекома".

• С первого дня чемпионата мира - 2018 "Матч ТВ" пригласил в свою команду лучших футбольных экспертов. В студиях Останкино и на Воробьевых горах гостями и экспертами уже успели выступить Александр Кержаков, Рашид Рахимов, Дмитрий Ананко, Денис Глушаков, Владислав Радимов, Андрей Талалаев, Наталия Орейро, DJ Пол Окенфолд, легендарный Хави, экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Испании Альберто Риера, экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк и др.

• "Матч ТВ" открыл ультрасовременные студии и стендап позиции в городах проведения чемпионата мира - 2018. Студия "Мяч" на Воробьевых горах - новая городская достопримечательность и визитная карточка телеканала, позволяющая зрителям вживую наблюдать работу ведущих, сотрудников и экспертов "Матч ТВ". Конструкция представляет собой большой прозрачный футбольный мяч, окруженный орбитами. Внутри мяча располагается сама студия, а орбиты - информационные кольца вокруг шара - круглосуточно выводят новостную информацию по чемпионату мира.

• Для достижения высокого результата "Матч ТВ" начал свои тренировки за несколько месяцев до открытия чемпионата. Был запущен целый ряд специальных программ, готовящих зрителей к полномасштабному восприятию турнира: "Вэлкам ту Раша", "География сборной", цикл передач "Мундиаль. Наши соперники" и др.

• Было создано более 40 различных промо-роликов для полного доминирования на поле.

• Усиление креативной команды позволило максимально оперативно реагировать на все происходящее в рамках чемпионата, увеличить количество постов, моментально публиковать уникальную статистику матчей и актуальные мемы.

• Неофициальным гимном чемпионата мира - 2018 на "Матч ТВ" стала песня группы UMA2RMAN "Все на футбол. Все на Матч". В съемках клипа приняли участи звезды шоу-бизнеса и комментаторы канала. Песня звучит в эфире "Матч ТВ", а также на популярных радиостанциях.

• Топовой онлайн-трансляцией первой недели чемпионата мира - 2018 стал матч Россия - Египет. На сайте matchtv.ru и в приложении "Матч!Клуб" игру посмотрело более 1 100 000 человек.

• Помимо просмотра футбола с опцией переключения специальных камер, диджитал-площадки "Матч ТВ" предлагают болельщикам хайлайты матчей и видео-профайлы всех стран-участников.

• Запущен целый ряд революционных маркетинговых проектов, в числе которых стоит отметить HYPEMETER 2018 - уникальную и ультрасовременную онлайн-платформу, интегрирующую самый разнообразный футбольный и околофутбольный контент. Платформа работает на основе методологии компании "SelloutSMIndex" и доступна по ссылке https://hypemeter.matchtv.ru/.

• За неделю аудитория соцсетей выросла на 534 000 человек, в числе которых новые пользователи "ВКонтакте" - 502 949 чел.

• В качестве дополнительной мотивации игроков соцсетей, "Матч ТВ" использовал специальную технику "стикеров" с портретами игроков сборной России, которые вызвали огромный интерес аудитории. На текущий момент более 600 000 пользователей получили стикеры от "Матч ТВ" и с нетерпением ждут новую партию по мотивам группового этапа.

(Фото предоставлено пресс-службой "Матч ТВ")