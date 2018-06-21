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Рубрика: В мире

Россияне застряли в Греции из-за инцидента с самолетом

Отдыхавшие на греческом острове Крит россияне не смогли вовремя вернуться домой. Принадлежащий авиакомпании Ellinair лайнер съехал с полосы во время руления в аэропорту Ираклиона. Пассажиры не пострадали.

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Как передает РИА Новости, Airbus 320 должен был вылететь в Москву (Шереметьево) в семь вечера. Из-за инцидента рейс EL 700 задержится на несколько часов. Пассажирам предоставят другой борт. А вот аэробус осмотрят специалисты, чтобы выявить возможные повреждения.

Ellinair принадлежит крупному греческому туроператору Mouzenidis Travel Greece. Произошедшее может негативно сказаться на полетной программе перевозчика.

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